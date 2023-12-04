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України розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
України розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій
Консультації відбулися у розвиток Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року
фото: Офіс президента

Під час консультацій учасники обмінялися баченням підходів до майбутніх гарантій безпеки ЄС з акцентом на сферах безпеки та оборони

Сьогодні, 4 грудня, Україна та Європейський союз провели перший раунд консультацій щодо колективних гарантій безпеки. У ньому взяли участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та заступник голови дипломатії ЄС Шарль Фріз. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Майбутнє членство України в ЄС саме по собі є потужною гарантією безпеки для нашої держави та європейської спільноти загалом. Ми дуже цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки та посилення стійкості України», – наголосив Жовква.

Під час консультацій учасники обмінялися баченням підходів до майбутніх гарантій безпеки ЄС з акцентом на сферах безпеки та оборони.

Жовква наголосив на суттєвій ролі Євросоюзу у зміцненні безпеки та обороноздатності України. Це проявляється у підтримці Збройних сил України через Європейський фонд миру та діяльності місії ЄС з військової допомоги Україні.

Також Жовква передав Фрізу державну нагороду –орден «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий внесок у зміцненні та підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

 Раніше повідомлялося, що Україна розпочала переговори з Італією про укладення угоди щодо безпекових гарантій.

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Теги: путін Україна Європейський союз переговори безпека

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