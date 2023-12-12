В України закінчуються гроші на боротьбу з Росією – Bloomberg

Влада продумує різні варіанти фінансування потреб ЗСУ та загалом України, зокрема і ризиковані

Українська влада може вдатися до девальвації національної валюти, збільшення податкових зборів або повернутися до практики запуску друкарського верстата для гривні, якщо Захід не зможе далі надавати фінансову допомогу Києву. При цьому чиновники усвідомлюють, що всі ці варіанти пов'язані з ризиком та негативними наслідками. Про це пише Bloomberg.

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Девальвація української валюти може призвести до підвищення надходжень до бюджету за рахунок, наприклад, митних зборів. Мінфін сподівається, що Національний банк України девальвує гривню, проте, за словами міністра фінансів країни Сергія Марченка, це й матиме «негативні наслідки».

Ще один варіант – запуск друкарського верстата або монетарне фінансування. Так, минулого року НБУ емітував майже 400 млрд грн ($10,9 млрд) через купівлю державних облігацій. Це допомогло Києву протриматися доти, як його західні партнери налагодили стійке фінансування дефіциту українського бюджету. Однак перевага такого варіанту зводить нанівець швидке зростання інфляції. Крім того, Міжнародний валютний фонд, який наступного року має намір видати Україні кредити на $5,3 млрд, серед умов кредитування назвав обмеження для таких операцій. Відповідно до нього у разі дефіциту зовнішнього фінансування Київ зобов'язався обмежити монетарне фінансування приблизно до 50 млрд грн на квартал.

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«Якщо нестача зовнішньої допомоги перевищить кілька мільярдів доларів США, у влади залишиться лише неприємний вибір», – наголосила головний економіст київського інвестиційного банку Dragon Capital Олена Білан.

Зазначається, що минулого року Київ уже проводив додаткову емісію гривні. НБУ емітував декілька сотень мільярдів гривень за допомогою купівлі державних облігацій, переважно у перші місяці війни. Це сприяло зростанню інфляції. Україна також розглядає підняття певних податків та митних зборів.

Марченко зазначив, що Київ підтримує активну комунікацію з представниками ЄС та США, інформуючи їх про свої потреби наступного бюджетного року. Так, у 2024 році за рахунок більш ніж $40 млрд зовнішніх коштів українська влада має намір покрити дефіцит бюджету, але ще у листопаді міністр визнав, що понад дві третини цього фінансування поки що не підтверджено.

За даними Кільського інституту світової економіки, обсяг нещодавно виділеної допомоги Україні знизився до мінімального рівня з лютого минулого року – майже на 90% із серпня по жовтень порівняно з аналогічним періодом минулого року – і склав 2,11 млрд євро

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До слова, МВФ покращив прогноз росту економіки України. Економічна стійкість призвела до покращення показників зростання, продовження різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку. Макроекономічні показники України виявилися сильнішими, ніж очікувалося, незважаючи на вторгнення Росії, що призвело до перегляду прогнозів МВФ щодо економічного зростання у бік підвищення. Про це йдеться в заяві МВФ.

У листопаді базовий прогноз зростання реального ВВП у 2023 році переглянуто до 4,5 відсотка. Очікується, що у 2024 році зростання дещо пом’якшиться до 3-4% у міру продовження війни. Однак перспективи залишаються схильними до значних ризиків, пов’язаних із надзвичайно високою невизначеністю, спричиненою війною, потенційними помилками в політиці та затримками або дефіцитом зовнішнього фінансування.