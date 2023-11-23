Телебачення, психологи, футбол. Як живуть російські військовополонені на Львівщині

Депутат жартує, що в майбутньому у таборі для окупантів варто передбачити і басейн

У таборі «Захід 1», створеному на базі Миколаївської виправної колонії (№50) в селі Заклад Стрийського району військовополонених росіян утримують в розкішних умовах. Нардеп Сергій Рудик показав документ, який свідчить, що табір полонених окупантів – це не «нари, баланда і повна ізоляція».

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У себе на Facebook депутат опублікував відповідь на депутатський запит від табору «Захід 1» і назвав умови тримання росіян співмірними з радянськими пансіонатами.

«Щоб полонені не сумували – для них передбачений перегляд телеперадач, які транслюються на українських каналах. Тут, дійсно, рішення вірне, не можна ж, щоб полонені мали поганий настрій. Подбали в колонії і про спортивне дозвілля полонених: тут і спортивна гімнастика, і футбол, і гандбол і шахи. Щоправда, адміністрація «Захід 1» вказує, що полонені займаються спортом неохоче. Думаю – в майбутньому варто подумати ще й про басейн, не можна ж їх залишати без водних процедур», – пише нардеп.

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Рудик додав, що із полоненими працюють психологи («здійснюють психологічний супровід»), вони спілкуються з священиками, ісламським духовенством, представниками інших конфесій. Крім того, росіяни мають право на телефонний зв'язок, отримання посилок і грошових переказів.

Відповідь на депутатський запит від Табору для тримання російських військовополонених «Захід 1»

«Я чудово розумію, що Україна має дотримуватися Женевської конвенції, яка регулює питання дотримання полонених. Також розумію, що мусимо виконувати ці норми щодо кількості робочих годин, сну, може навіть занять спортом. Але ж, бляха, конвенція не регулює питання какао, мармеладу, телешоу і спортивної гімнастики. Треба ж, хоч іноді, розум вмикати», – підкреслив нардеп.

Він зазначив, що за 20 місяців війни не один раз бачив, як виглядають українські воїни після рашистського полону і чув від них багато страшних речей. За словами Рудика, на цьому фоні «меню» і дозвілля російських полонених – це глибоко неправильно і образливо для кожного українського військового.

Нагадаємо, в Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він носить назву «Захід 2» і створений на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.

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До слова, у таборі для військовополонених, який розташований на заході України утримують російських загарбників, а також жителів тимчасово окупованих територій України, які воювали на боці окупантів є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.