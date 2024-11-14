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Вартість Bitcoin перетнула позначку у $90 тис

Ірина Бура
glavcom.ua
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Вартість Bitcoin перетнула позначку у $90 тис
а прогнозами експертів, після перемоги Трампа Bitcoin до кінця року наблизитися до $100 тис доларів
фото з відкритих джерел

До президентських виборів в США Bitcoin був в діапазоні $68-69 тис доларів

Вартість Bitcoin оновила свій історичний максимум і вже 14 листопада перетнула позначку у $90 тис. Про це свідчать дані платформи Binance. 

Вартість Bitcoin перетнула позначку у $90 тис фото 1
фото: Binance

Зазначимо, що до президентських виборів в США Bitcoin був в діапазоні $68-69 тис доларів.

За прогнозами експертів, після перемоги Трампа Bitcoin до кінця року наблизитися до 90 або навіть $100 тис доларів.

Нагадаємо, вартість Bitcoin оновила свій історичний максимум 11 листопада і перетнула позначку у $88 тис. 

До слова, після новин про перемогу Дональда Трампа Bitcoin різко пішов угору. Уже 8 листопада його вартість досягла $75 тис. 

2 січня 2024 року ціна Bitcoin піднялася вище $45 тис. через оптимізм щодо можливого схвалення ETF. Тоді ціна Bitcoin досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics. Причиною цьому стало те, що BlackRock Grayscale та інші потенційні емітенти біткоїн-біржових фондів подали до Комісії з цінних паперів і бірж США остаточне оновлення інформації, включаючи розкриття ключових комісійних, що зміцнило впевненість інвесторів у тому, що схвалення є більш ймовірним, аніж ні.

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Теги: США Біткоїн Місяць

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