Вартість Bitcoin перетнула позначку у $90 тис

а прогнозами експертів, після перемоги Трампа Bitcoin до кінця року наблизитися до $100 тис доларів

До президентських виборів в США Bitcoin був в діапазоні $68-69 тис доларів

Вартість Bitcoin оновила свій історичний максимум і вже 14 листопада перетнула позначку у $90 тис. Про це свідчать дані платформи Binance.

фото: Binance

Зазначимо, що до президентських виборів в США Bitcoin був в діапазоні $68-69 тис доларів.

За прогнозами експертів, після перемоги Трампа Bitcoin до кінця року наблизитися до 90 або навіть $100 тис доларів.

Нагадаємо, вартість Bitcoin оновила свій історичний максимум 11 листопада і перетнула позначку у $88 тис.

До слова, після новин про перемогу Дональда Трампа Bitcoin різко пішов угору. Уже 8 листопада його вартість досягла $75 тис.

2 січня 2024 року ціна Bitcoin піднялася вище $45 тис. через оптимізм щодо можливого схвалення ETF. Тоді ціна Bitcoin досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics. Причиною цьому стало те, що BlackRock Grayscale та інші потенційні емітенти біткоїн-біржових фондів подали до Комісії з цінних паперів і бірж США остаточне оновлення інформації, включаючи розкриття ключових комісійних, що зміцнило впевненість інвесторів у тому, що схвалення є більш ймовірним, аніж ні.