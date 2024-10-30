Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі

У США знайшли достатньо літію, щоб задовольнити попит, а також постачати на експорт

Геологічна служба США (USGS) та Управління геологів штату Арканзас виявили величезні запаси літію, що містять більш ніж у дев'ять разів більше сировини, ніж річний попит на цей елемент у майбутньому при бурхливому розвитку електротранспорту. Отже, запасів випадково знайденого ресурсу майбутнього вистачить довгі роки. Це відкриття обіцяє перемогу США над Китаєм у сировинній війні, пише Crude Oil Prices Today.

Формація Смаковер, що залишилася від стародавнього моря, на місці якого нині велика й пориста геологічна товща вапняку, простягається під частинами Арканзасу, Луїзіани, Техасу, Алабами, Міссісіпі і Флориди і може містити від 5 до 19 млн тонн запасів. Такий обсяг повністю задовольнить потреби промисловості Америки, а також залишиться, щоби постачати на експорт довгі роки.

Нове родовище має велике політичне значення для США

США дуже пощастило з цим випадковим та несподіваним подарунком природи. Тепер вони гарантовано зможуть обійти Піднебесну у запасах сировини, якщо зможуть скористатися цим випадком. Наразі Штати імпортують понад 25% необхідного їм літію.

Також фахівці відзначають, що найбільше родовище переважно зосереджено в одному місці, що дозволить дбайливо ставитися до екології та водних ресурсів. Також поклади вільні від глинистих домішок (як на родовищах Болівії чи Мексиці), що здешевлює виробництво чистого елемента.

Вартість дорогоцінного ресурсу майбутнього поки що не демонструє зльотів чи рекордних показників, але його наявність «під боком» у власній країні дає стратегічний заділ для розвитку галузевої промисловості та гарантію забезпеченості, незалежності від політики закордонних імпортерів.

Раніше стало відомо, що Каліфорнійський університет Ріверсайд провів дослідження в районі Солтон-Сі на кордоні США і Мексики. З'ясувалося, що на цьому об'єкті можуть міститися запаси від 1 до 5 млн т літію, які можна переробити на від 5 до 32 млн т карбонату літію, – ключового ресурсу для виробництва акумуляторів.