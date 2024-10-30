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Понад 50 млн американців достроково проголосували на виборах – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Понад 50 млн американців достроково проголосували на виборах – CNN
Процес виборів у США стартував
фото із відкритих джерел

CNN: 50,5 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування

За тиждень до дня виборів президента США вже проголосувало понад 50 млн. американців. Про це повідомив телеканал CNN.

«За сім днів до дня виборів понад 50,5 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування», – поінформував телеканал. CNN зазначив, що стежить за достроковим голосуванням у 36 штатах.

Цього ж дня повідомлялося, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп скорочує відставання від своєї суперниці Камали Гарріс із Демократичної партії. При цьому Трамп лідирує у більшості ключових штатів.

До цього, 28 жовтня, стало відомо про дострокове голосування президента США Джо Байдена. Чинний американський лідер явно не схвалює кандидата від Республіканської партії як свого наступника. Байден додав, що Трамп дозволяє собі висловлювання, недостойні глави держави. Вибори 47-го президента США відбудуться 5 листопада.

Нагадаємо, через рішення скасувати багаторічну традицію щодо публічної підтримки одного з кандидатів на президентських виборах у США газета The Washington Post почала стрімко втрачати платну авдиторію. Видання лише за останні вихідні залишилося без 200 тис. підписників, що становить майже 10% від загальної кількості читачів цифрової та друкованої версій. Окрім того, від співпраці відмовилася низка авторів

 

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Теги: США вибори Дональд Трамп партії вибори у США Камала Гарріс

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