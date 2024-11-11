Байден і Гарріс вперше публічно з’явилися разом після виборів

Президент Байден і віце-президент Гарріс дивляться під час церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата в Національний день ветеранів на Арлінгтонському національному кладовищі, понеділок, 11 листопада 2024 р.

Байден і Гарріс взяли участь у покладанні вінка на могилу Невідомого солдата

Президент США Джо Байден закликав націю об’єднатися та зберігати віру один у одного під час заходу з нагоди Дня ветеранів, де він і віцепрезидентка Камала Гарріс з’явилися вперше разом після того, як президентські перегони виграв Дональд Трамп. Захід відбувся в понеділок на Арлінгтонському кладовищі, передає власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.

«Це момент, коли треба об’єднатися як нація, зберегти віру один в одного», – наголосив чинний глава Білого дому.

Байден віддав шану ветеранам, які боролися за те, щоби захистити американські цінності, та наголосив, що тепер збереження всього, що відстоювали ветерани, залежить від кожного американця.

Happening Now: President Biden and Vice President Harris participate in the Presidential Armed Forces Full Honor Wreath-Laying Ceremony on Veterans Day. https://t.co/o86mXDA1OI — The White House (@WhiteHouse) — The White House (@WhiteHouse) November 11, 2024

Байден і Гарріс також взяли участь у покладанні вінка на могилу Невідомого солдата.

Нагадаємо, у США завершився підрахунок голосів на виборах президента. Дональд Трамп здобув перемогу. Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

Після цього Камала Гарріс і Джо Байден окремо виступили зі зверненням до нації, визнавши перемогу опонента. Водночас, нинішня участь обох лідерів чинної адміністрації Білого дому є першою після виборів президента США.

Як стало відомо, обраний президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі в середу, 13 листопада.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що між президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог і готується зустріч.