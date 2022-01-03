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    13 років біткоїну: хто і навіщо створив найпопулярнішу криптовалюту

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    Популярність криптовалюти зростає серед інвесторів, які хотять зберегти свої активи - 13 років біткоїну: хто і навіщо створив найпопулярнішу криптовалюту
    Популярність криптовалюти зростає серед інвесторів, які хотять зберегти свої активи
    фото: reuters

    Криптоспільнота світу висуває різні версії мотивів створення біткоїна

    3 січня 2009 року людина або група людей під псевдонімом Сатоші Накамото запустив основну мережу біткоїна, видобувши перший блок і отримавши за нього нагороду в 50 BTC. Про це повідомляє Forklog.

    Запуску мережі передувала публікація «білої книги» біткоїна 31 жовтня 2008 року. Перша транзакція відбулася 12 січня 2009 – Сатоші Накамото відправив 10 BTC Хелу Фінні. За три дні до цього було опубліковано версію ПЗ Bitcoin 0.1.

    У хеші першого блоку міститься заголовок статті «Chancellor on brink of second bailout for banks» британського видання The Times.

    Хто і навіщо створив біткоін

    Особистість Накамото та мотиви створення біткоїну досі залишаються таємницею, яку намагаються розгадати у криптоспільноті та за її межами.

    Не виключено, що одним із стимулів створення біткоїну стала світова фінансова криза, що вибухнула в 2007—2008 роках та супроводжувалася крахом найбільших інвестиційних банків, повсюдним зниженням обсягів виробництва, падінням попиту і цін на сировину, зростанням безробіття та активним втручанням держав в економіку.

    Нагадаємо, нещодавно посадовець Європейського центробанку дав несподівану характеристику криптовалютам.

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    Теги: економіка Біткоїн криптовалюта
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    13 років біткоїну: хто і навіщо створив найпопулярнішу криптовалюту