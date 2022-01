13 років біткоїну: хто і навіщо створив найпопулярнішу криптовалюту

Криптоспільнота світу висуває різні версії мотивів створення біткоїна

3 січня 2009 року людина або група людей під псевдонімом Сатоші Накамото запустив основну мережу біткоїна, видобувши перший блок і отримавши за нього нагороду в 50 BTC. Про це повідомляє Forklog.

Запуску мережі передувала публікація «білої книги» біткоїна 31 жовтня 2008 року. Перша транзакція відбулася 12 січня 2009 – Сатоші Накамото відправив 10 BTC Хелу Фінні. За три дні до цього було опубліковано версію ПЗ Bitcoin 0.1.

У хеші першого блоку міститься заголовок статті «Chancellor on brink of second bailout for banks» британського видання The Times.

Хто і навіщо створив біткоін

Особистість Накамото та мотиви створення біткоїну досі залишаються таємницею, яку намагаються розгадати у криптоспільноті та за її межами.

Не виключено, що одним із стимулів створення біткоїну стала світова фінансова криза, що вибухнула в 2007—2008 роках та супроводжувалася крахом найбільших інвестиційних банків, повсюдним зниженням обсягів виробництва, падінням попиту і цін на сировину, зростанням безробіття та активним втручанням держав в економіку.

Нагадаємо, нещодавно посадовець Європейського центробанку дав несподівану характеристику криптовалютам.

Читайте також: