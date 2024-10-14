Зменшення ядерної загрози: Байден заявив про готовність до переговорів з РФ та її союзниками

Байден зазначив, що зменшення ядерної загрози важливе «не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них»

Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози

Американський лідер Джо Байден заявив про готовність США до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю для зменшення ядерної загрози. Про це повідомляє Білий дім.

«Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів», – сказав американський президент.

Байден зазначив, що зменшення ядерної загрози важливе «не всупереч небезпекам сучасного світу, а саме через них». «Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів», – наголосив він.

Байден пригадав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування у серпні 1945 року. За словами американського президента, вона нагадала йому про потребу «продовжувати рухатися вперед до того дня, коли вдасться остаточно і назавжди позбавити світ від ядерної зброї».

Нагадаємо, 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, вже цього тижня НАТО розпочне щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Навчання не передбачатимуть використання бойової зброї, втім, близько 2 тис. військових, які братимуть участь у Steadfast Noon, імітуватимуть місії, в яких літаки нестимуть американські ядерні боєголовки. Навчання триватимуть близько двох тижнів.