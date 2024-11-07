МВФ показує, що санкції США – це жарт?

Ксенія Юдаєва, яка перебуває під санкціями США, призначена виконавчим директором МВФ у справах Росії та Сирії (!). Мінфін США відмовився коментувати вплив санкцій на здатність Юдаєвої виконувати свої обов'язки.

Голова Центробанку Росії Набіулліна вважає, що Юдаєва допомогла зберегти фінансову стабільність Росії під час перебування на посаді голови центробанку. Мабуть, вона має на увазі, що Юдаєва зробила фантастичну роботу, допомагаючи фінансувати війну в Україні. Цим призначенням МВФ показує, що вони готові ігнорувати порушення прав людини та міжнародного права. Фонд надає пріоритет «стабільності» та «партнерству» над правосуддям, але насправді це співучасть у російських злочинах.

Фонд мав би відмовитися від цього призначення, незалежно від того, чи є це юридично можливим. Принаймні, це могло б стати сигналом. Юдаєва попала під санкції OFAC через допомогу Росії у фінансуванні війни в Україні. Її активи заморожені, а американським громадянам заборонено проводити операції з нею. Тобто МВФ показує, що санкції США – це жарт?

Як її призначення взагалі працюватиме? Що, якщо вона заплатить за чиюсь вечерю або обід? І повірте мені, вона спробує. Але чи може вона мати кредитну картку чи тільки російські сумки з готівкою? І чи не є кафе, де вона їсть, порушенням санкцій? Чи може МВФ взагалі платити їй якусь зарплату або відшкодування? Так багато запитань…