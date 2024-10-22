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Витік секретних документів про військові плани Ізраїлю. Коментар Пентагона

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Витік секретних документів про військові плани Ізраїлю. Коментар Пентагона
Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер розповів про витік секретних документів
фото з відкритих джерел

Генерал Патрік Райдер заявив, що пентагон ставиться серйозно до витоку інформації

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що Пентагон співпрацює з правоохоронними органами, які проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних. Вони стосувалися планів Ізраїлю щодо помсти Ірану. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Це питання наразі продовжує розслідуватися», – сказав представник оборонного відомства США у відповідь на прохання повідомити про розвиток у цьому питанні.

Патрік Райдер зауважив, що коли стається несанкціоноване розкриття секретної інформації, в Пентагоні «ставляться до цього серйозно».

Водночас генерал не уточнив, чи йдеться про витік інформації або ж про результат шпигунської діяльності з боку іноземного уряду. Він аргументував це тим, що ведеться активне розслідування.

Нагадаємо, що США проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних даних про плани Ізраїлю щодо помсти Ірану. Документи, датовані 15 і 16 жовтня, почали з'являтися у мережі після їх публікації в Telegram-акаунті під назвою Middle East Spectator. Вони мають гриф «цілком таємно» та призначені лише для США та їхніх союзників з групи «П’яти очей» (Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія).

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Теги: війна США Пентагон Іран Ізраїль

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