Витік секретних документів про військові плани Ізраїлю. Коментар Пентагона

Генерал Патрік Райдер заявив, що пентагон ставиться серйозно до витоку інформації

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що Пентагон співпрацює з правоохоронними органами, які проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних. Вони стосувалися планів Ізраїлю щодо помсти Ірану. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Це питання наразі продовжує розслідуватися», – сказав представник оборонного відомства США у відповідь на прохання повідомити про розвиток у цьому питанні.

Патрік Райдер зауважив, що коли стається несанкціоноване розкриття секретної інформації, в Пентагоні «ставляться до цього серйозно».

Водночас генерал не уточнив, чи йдеться про витік інформації або ж про результат шпигунської діяльності з боку іноземного уряду. Він аргументував це тим, що ведеться активне розслідування.

Нагадаємо, що США проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних даних про плани Ізраїлю щодо помсти Ірану. Документи, датовані 15 і 16 жовтня, почали з'являтися у мережі після їх публікації в Telegram-акаунті під назвою Middle East Spectator. Вони мають гриф «цілком таємно» та призначені лише для США та їхніх союзників з групи «П’яти очей» (Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія).