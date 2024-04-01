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Вартість золота встановила новий історичний рекорд – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вартість золота встановила новий історичний рекорд – Reuters
Золото може зростати у ціні й надалі
фото із відкритих джерел

Reuters: золото сягло ціни $2,2 тис. за унцію

Ціни на золото 1 квітня досягли рекордного максимуму. Про це пише Reuters.

Спотова ціна на золото до 09:00 1 квітня зросла на 1,27% до $2.260,78 за тройську унцію, досягнувши в ході торгів рекордного показника у $2.265,49.

«Відсутність будь-яких сюрпризів у даних базового індексу цін PCE стала додатковим стимулом для зростання цін на золото до нових рекордних значень», – сказав ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.

Тройська унція – спеціальна одиниця вимірювання, що застосовується для характеристики дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та пороху. Міжнародним позначенням тройської унції є «ozt». Маса тройської унції дорівнює 31,1034768 грами.

Ціну на золото розганяли очікування швидкого пом'якшення політики ФРС (Федеральної резервної системи) США та збройний конфлікт на Близькому Сході. Спекулянти наростили довгі позиції у золоті, і початок наступного року для одного з улюблених активів консервативних інвесторів може бути волатильним — фіксація прибутку може розпочатися будь-якої миті.

Для швидкого зростання цін на золото були й інші причини, зокрема попит з боку центробанків світу. Згідно з даними Всесвітньої ради із золота (WGC), світові центробанки за останні два роки проводили значні закупівлі золота у свої резерви. Найбільш активними покупцями виступили Китай, Туреччина, Узбекистан, Сінгапур, Індія. За оцінкою WSG, попит на золото в III кварталі цього року, без урахування позабіржового ринку, був на 8% вищим за середній за останні п'ять років. 

Нагадаємо, у грудні 2023 року ціни на золото уже досягли нового рекорду – спотові ціни сягнули $2,1 тис. світовий ажіотаж на злитки, схоже, продовжиться і надалі. 

Аналітики кажуть, що ціни на золото можуть досягти нових максимумів і залишитися вище рівня у $2 тис., посилаючись на геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара і можливе зниження процентних ставок.

Зазначається, що ціни на цей дорогоцінний метал зростають вже два місяці поспіль: ізраїльсько-палестинський конфлікт стимулює попит на золото як засіб захисту, а очікування зниження відсоткових ставок надають додаткову підтримку. Золото має тенденцію демонструвати хороші показники в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу надійного засобу збереження вартості.

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Теги: Туреччина інфляція росія Китай Індія Узбекистан рекорд золото конфлікт

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