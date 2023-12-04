Ціна на золото досягла історичного максимуму

До кінця 2024 року ціни на золото можуть сягнути до $2,2 тис.

Ціни на золото можуть досягти нових максимумів наступного року

Ціни на золото досягли нового рекорду – спотові ціни сягнули 2,1 тис. дол. світовий ажіотаж на злитки, схоже, продовжиться і надалі. Про це повідомляє CNBC.

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Аналітики кажуть, що ціни на золото можуть досягти нових максимумів наступного року і залишитися вище рівня у $2 тис., посилаючись на геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара і можливе зниження процентних ставок.

Зазначається, що ціни на цей дорогоцінний метал зростають вже два місяці поспіль: ізраїльсько-палестинський конфлікт стимулює попит на золото як засіб захисту, а очікування зниження відсоткових ставок надають додаткову підтримку. Золото має тенденцію демонструвати хороші показники в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу надійного засобу збереження вартості.

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«Очікуване зниження курсу долара США і процентних ставок протягом 2024 року є ключовими позитивними факторами для золота», – повідомив керівник відділу ринкової стратегії, глобальної економіки та досліджень ринків UOB Хенг Кун Хау.

За оцінками Хенг Кун Хау, до кінця 2024 року ціни на золото можуть сягнути до $2,2 тис.

Інший аналітик також налаштований оптимістично щодо перспектив злитків.

«Цього разу, порівняно з 2011 роком, у золота просто менше кредитного важеля... якщо брати ціни на рівні $2100 і ставити на меті $2200 за унцію», – сказав Нікі Шилз, керівник металургійної стратегії компанії MKS Pamp, що торгує дорогоцінними металами.

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Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного максимуму в $2110,8. за унцію минулого понеділка, але потім дещо здали свої позиції. Наразі ціна торгується на рівні $2,084.59.

Згідно з даними LSEG, у п'ятницю золото сягнуло позначки $2 075,09, перевищивши внутрішньоденний рекорд у $2 072,5, зафіксований 7 серпня 2020 року.

Раніше економісти спрогнозували, на що зростатимуть ціни в останні місяці року.