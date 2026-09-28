Трамп прокоментував затримання п’ятьох чоловіків біля авіабази США у Великій Британії

Трамп: Ми знаємо про них усе

Президент США Дональд Трамп пообіцяв найближчим часом надати нову інформацію щодо п’яти чоловіків, затриманих учора поблизу бази ВПС США RAF Fairford у Великій Британії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Президент США підтвердив, що підозрювані у підготовці вибуху в Глостерширі, є мігрантами.

«Ми знаємо про них усе, і ви дуже скоро про це почуєте. Ми їх затримали», – сказав американський лідер.

П’ятьох чоловіків заарештували та взяли під варту рано вранці в неділю за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених Законом про вибухові речовини, поблизу бази Королівських ВПС.Згодом їх заарештували ще й за підозрою у підготовці терористичного акту.

Нагадаємо, у Великій Британії поліція евакуювала близько 85 домогосподарств у селі Велфорд після затримання п'ятьох чоловіків поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують ВПС США. Затриманих спершу підозрювали в порушенні законодавства про вибухові речовини, а згодом – у підготовці терористичного акту.