Більше п’яти років Україна з’ясовує вартість колекційного вина, яке розпили Путін і Берлусконі у Криму

Відкриття вина, яке випили Путін і Берлусконі, можливе лише за рішенням Міністерства аграрної політики України

Підозру у вказаній справі отримала ексдиректорка Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» Яніні Павленко

Прокуратура Автономної Республіки Крим вживає заходів, щоб визначити вартість пляшки вина «Херес-де-ла-Фронтера» (Jerez de la Frontera), врожаю 1775 року з колекційного фонду «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідь прокуратури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Досудове розслідування з’ясувало, що 11 вересня 2015 року державний концерн «Масандра», який розташований в окупованому Криму, відвідали діючий президент Росії Володимир Путін і колишній прем’єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі. Незаконно призначена окупантами директор підприємства Яніна Павленко відкоркувала для цих осіб пляшку унікального колекційного вина Херес-де-ла-Фронтера врожаю 1775 року об’ємом 0,7 л з колекційного фонду Енотеки, яке є національним надбанням України. Натомість відкриття таких вин можливе тільки за рішенням Міністерства аграрної політики України.

Ексдиректорка Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» Яніна Павленко показала російському диктатору Путіну колекційні вина фото: Reuters

Попередньо слідство оцінило вартість, розпитої Путіним і Берлусконі пляшки колекційного вина, у $100 тис. Це не остаточна ціна, тому ще у 2017 році слідство з дозволу суду отримало тимчасовий доступ до документів в аукціонному дому Sotheby’s.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: Вікіпедія

Однак на момент відповіді на запит «Главкома» прокуратура не вказала точної вартості колекційного вина «Херес-де-ла-Фронтера» (Jerez de la Frontera), врожаю 1775 року.

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім цього, єдиною підозрюваною у цьому кримінальному провадженні проходить ексдиректорка Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» Яніна Павленко. Її підозрюють у розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, а також у розграбуванні національних цінностей на окупованій території. З 2016 року Павленко перебуває у розшуку.

Додамо, що в енотеці «Масандри» на момент анексії Криму зберігалося п'ять пляшок «Хересу-де-ла-Фронтера», ще дві пляшки були продані на аукціоні «Сотбі» у 1990-му і 2001 роках.