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Більше п’яти років Україна з’ясовує вартість колекційного вина, яке розпили Путін і Берлусконі у Криму

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Більше п’яти років Україна з’ясовує вартість колекційного вина, яке розпили Путін і Берлусконі у Криму
Відкриття вина, яке випили Путін і Берлусконі, можливе лише за рішенням Міністерства аграрної політики України
фото з відкритих джерел

Підозру у вказаній справі отримала ексдиректорка Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» Яніні Павленко

Прокуратура Автономної Республіки Крим вживає заходів, щоб визначити вартість пляшки вина «Херес-де-ла-Фронтера» (Jerez de la Frontera), врожаю 1775 року з колекційного фонду «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідь прокуратури.

Досудове розслідування з’ясувало, що 11 вересня 2015 року державний концерн «Масандра», який розташований в окупованому Криму, відвідали діючий президент Росії Володимир Путін і колишній прем’єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі. Незаконно призначена окупантами директор підприємства Яніна Павленко відкоркувала для цих осіб пляшку унікального колекційного вина Херес-де-ла-Фронтера врожаю 1775 року об’ємом 0,7 л з колекційного фонду Енотеки, яке є національним надбанням України. Натомість відкриття таких вин можливе тільки за рішенням Міністерства аграрної політики України.

Ексдиректорка Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» Яніна Павленко показала російському диктатору Путіну колекційні вина
Ексдиректорка Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» Яніна Павленко показала російському диктатору Путіну колекційні вина
фото: Reuters

Попередньо слідство оцінило вартість, розпитої Путіним і Берлусконі пляшки колекційного вина, у $100 тис. Це не остаточна ціна, тому ще у 2017 році слідство з дозволу суду отримало тимчасовий доступ до документів в аукціонному дому Sotheby’s.

Більше п’яти років Україна з’ясовує вартість колекційного вина, яке розпили Путін і Берлусконі у Криму фото 1
фото: Вікіпедія

Однак на момент відповіді на запит «Главкома» прокуратура не вказала точної вартості колекційного вина «Херес-де-ла-Фронтера» (Jerez de la Frontera), врожаю 1775 року.

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім цього, єдиною підозрюваною у цьому кримінальному провадженні проходить ексдиректорка Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» Яніна Павленко. Її підозрюють у розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, а також у розграбуванні національних цінностей на окупованій території. З 2016 року Павленко перебуває у розшуку.

Додамо, що в енотеці «Масандри» на момент анексії Криму зберігалося п'ять пляшок «Хересу-де-ла-Фронтера», ще дві пляшки були продані на аукціоні «Сотбі» у 1990-му і 2001 роках.

Теги: вино путін Крим

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Більше п’яти років Україна з’ясовує вартість колекційного вина, яке розпили Путін і Берлусконі у Криму
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