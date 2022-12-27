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Стало відомо, яка країна Євросоюзу є найбільшим виробником вина

glavcom.ua
Стало відомо, яка країна Євросоюзу є найбільшим виробником вина
Всього у країнах Євросоюзу за 2021 рік виробили 17,6 млрд літрів вина
фото ілюстративне

Іспанія стала лідером виробництва вина у 2021 році

Перші місця за обсягами виробництва вин серед країн Євросоюзу у 2021 році посідали Іспанія, Італія та Франція. Про це йдеться в інфографіці Євростату, статистичного відомства ЄС.

За зведеними даними, всього у країнах Євросоюзу за 2021 рік виробили 17,6 млрд літрів вина. З них 29% припадають на Іспанію, 28% – Італію, 20% – Францію.

Наступні у списку, зі значним відривом – Німеччина (7%), Португалія (4%) та Угорщина (2%).

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти знищили одне із найстаріших виноробних господарств – шато імені Трубецького.

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Теги: Франція Італія Іспанія Європейський союз вино

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