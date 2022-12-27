Стало відомо, яка країна Євросоюзу є найбільшим виробником вина

Всього у країнах Євросоюзу за 2021 рік виробили 17,6 млрд літрів вина

Іспанія стала лідером виробництва вина у 2021 році

Перші місця за обсягами виробництва вин серед країн Євросоюзу у 2021 році посідали Іспанія, Італія та Франція. Про це йдеться в інфографіці Євростату, статистичного відомства ЄС.

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За зведеними даними, всього у країнах Євросоюзу за 2021 рік виробили 17,6 млрд літрів вина. З них 29% припадають на Іспанію, 28% – Італію, 20% – Францію.

🍷🍷🍇17.6 billion litres of wine were produced in the EU in 2021. ⁠⁠

Top producers:⁠

🇪🇸 ⁠Spain (29% of the total EU production)

🇮🇹 Italy (28%)

🇫🇷 France (20%)

🇩🇪 Germany (7%)

🇵🇹 Portugal (4%)

🇭🇺 Hungary (2%)

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Наступні у списку, зі значним відривом – Німеччина (7%), Португалія (4%) та Угорщина (2%).

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти знищили одне із найстаріших виноробних господарств – шато імені Трубецького.