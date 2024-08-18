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Верещук закликала евакуюватися жителів трьох українських міст

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Верещук закликала евакуюватися жителів трьох українських міст
Перебування цивільних у прифронтових містах Донеччини заважає працювати Силам оборони, тож людей просять поїхати
фото з відкритих джерел

Ситуація на Покровському напрямку Донецької області залишається важкою

Віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися до більш безпечних місць. Відповідний заклик урядовиця розмістила у своєму Telegram-каналі.

Верещук наголосила, що ситуація на Покровському напрямку Донецької області залишається важкою.

«Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватись. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів. Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоровʼя вас і ваших дітей цінніше», – ідеться у заяві міністерки.

Вона додала, що перебування цивільних у прифронтових містах Донеччини також заважає працювати Силам оборони.

«Розумію, що в евакуації ви можете зіштовхнутись із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню. Також, в евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та, власне, приймаючі громади – всі ми допоможемо», – заявила Верещук.

У своєму дописі міністерка додала важливі контакти для охочих евакуюватися:

  • Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121.
  • Покровська громада: 0-800-300-101.
  • Селидівська громада: 080-033-64-54.
  • Мирноградська громада: 050-648-15-19.
  • Мінреінтеграції: 15-48.

Нагадаємо, російські війська перебувають за 11 кілометрів до околиць Покровська Донецької області. Нині у місті залишається понад 59 тис. жителів, а до повномасштабного вторгнення там мешкало 86 тис. людей. 

Також у суботу, 17 серпня, російські загарбники захопили село Миколаївка Покровського району Донецької області, повідомили аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили села Лисичне та Іванівка в Донецькій області.

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Теги: місцева влада громада майно влада Ірина Верещук

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