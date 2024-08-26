Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кінець ери Путіна на Афоні? Греція ухвалила радикальне рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кінець ери Путіна на Афоні? Греція ухвалила радикальне рішення
Влада Греції вирішила покласти край махінаціям росіян на Афоні
фото із відкритих джерел

Екскомандувач сухопутних сил очолить нагляд за православними монастирями Греції  

Призначення колишнього командувача сухопутних військ Греції Алківіадіса Стефаніса на посаду адміністратора автономної церковної республіки на горі Афон означає кінець «золотої ери» монастирів, які контролювалися режимом Путіна. Про це пише toManifesto.gr.

«Призначення Алківіада Стефана командувачем гори Афон означає кінець профанації святих монастирів, які повністю контролюються системою Путіна. Рішення уряду довірити управління Афоном колишньому топвійськовому має лише одну мету: остаточно покінчити з інтригами різних ігуменів і «російським фактором», – йдеться у публікації.

Як пояснює видання, цьому призначенню передувало таємне розслідування, яке виявило, що «сім монастирів гори Афон фінансують різні мережі в Греції, які навіть пов’язані зі справами про шпигунство. Святі настоятелі для подолання проблеми з обігом коштів з Росії збирають великі суми від різних грецьких жертводавців, більшість з яких підтримували привілейовані відносини з путінською системою».

Згідно з даними видання, це «судновласники, які раніше отримували контракти на транспортування нафти з Росії, а також підприємці, пов’язані з торгівлею зброєю. Чорні кошти, які збирають ці ігумени, перевозяться в валізах для оплати прихованих московських мереж у Греції. Спецслужби також уважно стежать за «тіньовими банківськими структурами», які створили ігумени семи монастирів Афону».

Більше того, вони (спеціальні органи, – «Главком») вже почали передавати дані до Служби боротьби з відмиванням грошей. В цьому напрямку особливий інтерес викликають суми, які регулярно передавала мати одного грецького судновласника. 

«Це непомірні суми, які цей монастир перераховував агенту в Александруполі, якого підозрюють у шпигунстві. Про зв'язок святих монастирів Афону зі спецслужбами Росії відомо вже багато років», – зазначає грецьке видання.

Нагадаємо, близько 30 тис. паломників прибули до Свято-Успенської Почаївської лаври. Про паломництво повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Московської церкви в Україні, яка досі працює під брендом УПЦ. 

Читайте також: Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
Теги: росія церква путін Греція розслідування влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаспар Ное на Красній площі у Москві
Французький режисер Ное таємно відвідав столицю країни-агресорки РФ
6 серпня, 08:45
14 червня Путін видав нову порцію заяв про переговори між РФ та Україною
Віддати Донеччину Росії? Голова ОВА відповів на «мирну» пропозицію Путіна
11 серпня, 10:00
Росія перекинула додаткові танки, артилерію та ракетні системи до своєї південної Курської області
Росія стягує війська до Курська – Reuters
10 серпня, 03:08
У Горлівці пролунав вибух
Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів
11 серпня, 13:08
Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка» о 3:30 ранку
Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»
14 серпня, 11:12
Від пам'ятника Леніну у російській Суджі лишився один постамент
У Суджі знесли пам'ятник Леніну (фото)
16 серпня, 19:20
18 серпня – Всесвітній день дослідження раку молочної залози
18 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
18 серпня, 00:15
Як стверджує російський чиновник, близько години ночі на заході Ростовської області силами та засобами ППО начебто була збита ракета
Ракетна атака на Ростовську область: росіяни повідомляють про пожежу (відео)
21 серпня, 03:57
Росія перед 24 серпня може влаштувати масову атаку на Україну
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
22 серпня, 10:12

Політика

Кінець ери Путіна на Афоні? Греція ухвалила радикальне рішення
Кінець ери Путіна на Афоні? Греція ухвалила радикальне рішення
Росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA
Росія збиралася атакувати дронами базу НАТО в Німеччині – DPA
Центр оборонних реформ: За екологічними протестами у Сербії ймовірно стоїть Росія
Центр оборонних реформ: За екологічними протестами у Сербії ймовірно стоїть Росія
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
Затримання Дурова створює нову напругу між Францією та Росією – WSJ
Затримання Дурова створює нову напругу між Францією та Росією – WSJ
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
17K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
11K
У Києві на лівому березі сталася пожежа

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua