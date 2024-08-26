Кінець ери Путіна на Афоні? Греція ухвалила радикальне рішення

Екскомандувач сухопутних сил очолить нагляд за православними монастирями Греції

Призначення колишнього командувача сухопутних військ Греції Алківіадіса Стефаніса на посаду адміністратора автономної церковної республіки на горі Афон означає кінець «золотої ери» монастирів, які контролювалися режимом Путіна. Про це пише toManifesto.gr.

«Призначення Алківіада Стефана командувачем гори Афон означає кінець профанації святих монастирів, які повністю контролюються системою Путіна. Рішення уряду довірити управління Афоном колишньому топвійськовому має лише одну мету: остаточно покінчити з інтригами різних ігуменів і «російським фактором», – йдеться у публікації.

Як пояснює видання, цьому призначенню передувало таємне розслідування, яке виявило, що «сім монастирів гори Афон фінансують різні мережі в Греції, які навіть пов’язані зі справами про шпигунство. Святі настоятелі для подолання проблеми з обігом коштів з Росії збирають великі суми від різних грецьких жертводавців, більшість з яких підтримували привілейовані відносини з путінською системою».

Згідно з даними видання, це «судновласники, які раніше отримували контракти на транспортування нафти з Росії, а також підприємці, пов’язані з торгівлею зброєю. Чорні кошти, які збирають ці ігумени, перевозяться в валізах для оплати прихованих московських мереж у Греції. Спецслужби також уважно стежать за «тіньовими банківськими структурами», які створили ігумени семи монастирів Афону».

Більше того, вони (спеціальні органи, – «Главком») вже почали передавати дані до Служби боротьби з відмиванням грошей. В цьому напрямку особливий інтерес викликають суми, які регулярно передавала мати одного грецького судновласника.

«Це непомірні суми, які цей монастир перераховував агенту в Александруполі, якого підозрюють у шпигунстві. Про зв'язок святих монастирів Афону зі спецслужбами Росії відомо вже багато років», – зазначає грецьке видання.

Нагадаємо, близько 30 тис. паломників прибули до Свято-Успенської Почаївської лаври. Про паломництво повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Московської церкви в Україні, яка досі працює під брендом УПЦ.