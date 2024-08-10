Росія стягує війська до Курська – Reuters

Росія нарощує вогневу міць, вводить антитерористичні заходи

Українські сили здійснили несподіваний контрнаступ, перетнувши кордон з Росією у вівторок. У відповідь Росія нарощує військову присутність у Курській області, перекидаючи додаткові танки, артилерію та ракетні системи. Влада також запровадила антитерористичні заходи в прикордонних районах. Про це інформує Reuters.

«Тим часом українські сили опублікували відео, на якому нібито видно, як вони контролюють місто поблизу кордону, що є першим графічним доказом їх транскордонного просування. Ще одне відео, опубліковане в соцмережах і підтверджене Reuters, демонструє нові докази збитків, завданих українським контрнаступом, на якому показано колону з близько 15 згорілих російських військових вантажівок, які стоять уздовж траси в Курській області»,– зазначає видання.

У відповідь виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що уламки безпілотника впали на електропідстанцію поблизу Курчатова, де розташована одна з найбільших російських атомних електростанцій з чотирма реакторами. На деякий час в районі було відключено електроенергію.

У Курській області впали уламки безпілотника, що призвело до тимчасового відключення електроенергії в районі Курчатовської АЕС. МАГАТЕ закликало обидві сторони до стриманості.

«Глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН закликав обидві сторони проявити стриманість з огляду на близькість конфлікту до станції в 60 км (35 миль) від кордону. Російські дипломати у Відні повідомили МАГАТЕ, що були знайдені фрагменти, можливо, від збитих ракет, хоча доказів атаки на станцію немає» ,– пише видання.

Через два дні після того, як начальник військового штабу Валерій Герасимов доповів президенту Володимиру Путіну про припинення наступу, Міноборони Росії заявило, «що його сили продовжують відбивати спробу вторгнення Збройних сил України. Інтерфакс цитує міністерство, зазначаючи, що Росія направляє колони підкріплення з реактивними системами залпового вогню «Град» , артилерією і танками.

Нагадаємо, у Росії в трьох областях запроваджено режим контртерористичної операції.