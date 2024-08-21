Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press
Президент Росії Володимир Путін розмовляє з в.о. губернатора Курської області Олексієм Смирновим по відеозв’язку, 8 серпня 2024 року
фото: The Associated Press

«24 роки при владі Путін створював образ гаранта стабільності, але він похитнувся після початку війни в Україні, заколоту Пригожина та теракту в Крокус-Сіті Холлі»

Успішний наступ ЗСУ в Курській області змушує прихильників Путіна сумніватися в його здатності забезпечити безпеку РФ. Про це повідомляє видання The Associated Press.

Як помітили журналісти The Associated Press, Путін був неспокійним на нараді його штабу безпеки 12 серпня щодо Курська, відрізавши в.о. губернатора області, який почав перераховувати населені пункти, захоплені Україною. Президент РФ і його чиновники назвали «події в Курській областкі» «ситуацією» або «провокацією», йдеться у статті. Державні російські ЗМІ також показують евакуйованих з  Курщини у чергах по допомогу або здачу крові, ніби події в Курську є гуманітарною катастрофою, а не найбільшим нападом на Росію з часів Другої світової війни.

Зазначається, що 24 роки при владі Путін створював образ гаранта стабільності, але він похитнувся після початку війни в Україні, заколоту Пригожина та теракту в Крокус-Сіті Холлі. Хоча державне телебачення РФ і продовжує підтримувати Путіна, незважаючи на такі невдачі, як вторгнення у Курську область, важче оцінити думки його ключового кола – російських еліт.

Найджел Гулд-Девіс з Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає, що еліти перебувають у стані «незадоволеної згоди», але бояться початку боротьби за владу через непередбачуваність її результатів.

Проте, влада Путіна «навряд чи ослабне в результаті цього приниження», – написав у коментарі Юджин Румер, старший науковий співробітник і директор Програми Карнегі по Росії та Євразії.

«Весь російський політичний і військовий істеблішмент є співучасником цієї війни і несе відповідальність за цю катастрофу», – вважає Румер. 

Разом з тим, чим довше триває український наступ, тим більше військових і політичних викликів він створює.

Оскільки Україна продовжує наступ, Кремлю може стати важко ігнорувати численні наслідки війни. Ключове питання, за словами Гулд-Дейвіс, полягає в тому, що станеться, якщо російські еліти дійдуть висновку, що війну «неможливо виграти, або якщо … вона ніколи не закінчиться, поки Путін при владі».

Чи стане друга битва під Курськом, як і перша, поворотним пунктом у війні, яку розв'язав Путін, поки що незрозуміло, пише The Associated Press. Але, як сказав Шульманн, це створює враження, що справи у Росії йдуть не добре. 

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 93 населені пункти вдалося звільнити. 

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

Читайте також:

Теги: телебачення путін Україна президент влада наступ росія путінський режим Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робота з розмінування територій є постійною, вона триватиме доти, доки рятувальники не знешкодять останній вибухонебезпечний предмет
Рятувальники назвали кількість людей, що загинули від російських мін в Україні
Вчора, 13:29
Просування ворога втрачає темп під тиском українських воїнів
Росіяни втрачають темп у Торецьку та Покровську. Огляд з фронту
13 серпня, 16:11
Сташків прокоментував відключення світла під час навчального процесу
Як навчатимуться діти під час відключення світла? Деталі від МОН
10 серпня, 10:59
У Бангладеш уже багато днів поспіль тривають демонстрації
Заворушення у Бангладеш загострюються: сотні загиблих і постраждалих
9 серпня, 18:12
Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік
Росія вдарила по лікарні в Нікополі: є загиблий
8 серпня, 13:37
Розвідники уразили ресурси Міноборони РФ, МВС та Федеральної податкової служби
Розвідка завершила масовану кібератаку на російські ресурси: деталі
31 липня, 13:35
Олег Гоцуляк та Дана Кузь планують одружитися
Відомий український актор зробив пропозицію своїй дівчині: щемливе відео
31 липня, 09:43
У Росії затримано соратника ексзаступника Шойгу Андрія Бєлкова
Британська розвідка: Кремль провів хвилю чисток в «оборонці»
28 липня, 15:21
Скоро ситуація з відключеннями стабілізується
«Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні
22 липня, 22:40

Політика

Президент Чехії назвав потенційні сценарії завершення війни в Україні
Президент Чехії назвав потенційні сценарії завершення війни в Україні
Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press
Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press
Прем’єр Литви їде до України: названо дату
Прем’єр Литви їде до України: названо дату
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
Угода про припинення вогню у Газі на межі зриву – Politico
Угода про припинення вогню у Газі на межі зриву – Politico
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
49K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
42K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
32K
Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою
25K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua