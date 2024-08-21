Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press

«24 роки при владі Путін створював образ гаранта стабільності, але він похитнувся після початку війни в Україні, заколоту Пригожина та теракту в Крокус-Сіті Холлі»

Успішний наступ ЗСУ в Курській області змушує прихильників Путіна сумніватися в його здатності забезпечити безпеку РФ. Про це повідомляє видання The Associated Press.

Як помітили журналісти The Associated Press, Путін був неспокійним на нараді його штабу безпеки 12 серпня щодо Курська, відрізавши в.о. губернатора області, який почав перераховувати населені пункти, захоплені Україною. Президент РФ і його чиновники назвали «події в Курській областкі» «ситуацією» або «провокацією», йдеться у статті. Державні російські ЗМІ також показують евакуйованих з Курщини у чергах по допомогу або здачу крові, ніби події в Курську є гуманітарною катастрофою, а не найбільшим нападом на Росію з часів Другої світової війни.

Зазначається, що 24 роки при владі Путін створював образ гаранта стабільності, але він похитнувся після початку війни в Україні, заколоту Пригожина та теракту в Крокус-Сіті Холлі. Хоча державне телебачення РФ і продовжує підтримувати Путіна, незважаючи на такі невдачі, як вторгнення у Курську область, важче оцінити думки його ключового кола – російських еліт.

Найджел Гулд-Девіс з Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає, що еліти перебувають у стані «незадоволеної згоди», але бояться початку боротьби за владу через непередбачуваність її результатів.

Проте, влада Путіна «навряд чи ослабне в результаті цього приниження», – написав у коментарі Юджин Румер, старший науковий співробітник і директор Програми Карнегі по Росії та Євразії.

«Весь російський політичний і військовий істеблішмент є співучасником цієї війни і несе відповідальність за цю катастрофу», – вважає Румер.

Разом з тим, чим довше триває український наступ, тим більше військових і політичних викликів він створює.

Оскільки Україна продовжує наступ, Кремлю може стати важко ігнорувати численні наслідки війни. Ключове питання, за словами Гулд-Дейвіс, полягає в тому, що станеться, якщо російські еліти дійдуть висновку, що війну «неможливо виграти, або якщо … вона ніколи не закінчиться, поки Путін при владі».

Чи стане друга битва під Курськом, як і перша, поворотним пунктом у війні, яку розв'язав Путін, поки що незрозуміло, пише The Associated Press. Але, як сказав Шульманн, це створює враження, що справи у Росії йдуть не добре.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 93 населені пункти вдалося звільнити.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.