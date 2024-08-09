Атака дронів на Липецьк та вибухи в Харкові: головне за ніч

У Липнецьку сьогодні вночі було гаряче

Оголошено евакуацію з Липецької області

На Київщині знову лунав сигнал повітряної тривоги. У Харкові лунали вибухи. У Росії в Липецькій області горить військовий аеродром після атаки дрона, оголошено евакуацію. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 серпня, щоб ви були в курсі подій.

У Харкові лунають вибухи

Вчора, 8 серпня, о 23:10 у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Офіційних коментарів щодо причин вибуху поки що немає. Нагадаємо, що раніше військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ.

Російське місто Липецьк атакували безпілотники

У ніч проти 9 липня російський Липецьк став мішенню для атаки безпілотників. Згодом стало відомо, що горить військовий аеродром, оголошено евакуацію.

За повідомленнями місцевих жителів, горить та детонує склад боєприпасів. ГУ МЧС по регіону підтвердило факт пожежі на аеродромі. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації та розпочала евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів, розташованих поблизу аеродрому. За словами губернатора, у зону евакуації потрапляють понад 400 будинків.

Гарріс і Трамп домовилися про дебати – ABC News

10 вересня на телеканалі ABC News відбудеться важлива політична подія – дебати між колишнім президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Камалою Гарріс. Це стане значним моментом у контексті підготовки до наступних президентських виборів.

У Криму повідомляють про вибухи та роботу ППО

У ніч проти 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у Сакському районі та Чорноморському. Окупаційна влада стверджує, що це сталося внаслідок атаки безпілотників та спроби ракетного удару, які нібито були відбиті засобами протиповітряної оборони. Пізніше було оголошено повітряну тривогу спочатку через дрони, а потім і через ракетну загрозу.

У Пентагоні відреагували на ситуацію в Курській області

США підтверджують свою непохитну підтримку України, навіть після прориву ЗСУ вглиб російської території у Курській області. Заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх заявила, що США не вважають ці дії ескалацією конфлікту, а лише необхідними кроками для досягнення перемоги.