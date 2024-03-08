Bitcoin оновив історичний максимум

Провідна криптовалюта вперше перевищила позначку в $70 тис. завдяки попиту інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти

Біткоїн піднявся до $70 105, а потім швидко впав

Біткоїн ненадовго піднявся до рекордного рівня, перевищивши $70 тис., оскільки попит інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США досі зростає. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що провідна криптовалюта вперше перевищила позначку в $70 тис. завдяки попиту інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США та очікуванням падіння глобальних процентних ставок.

«Біткоїн піднявся до $70 105, а потім швидко впав, і востаннє торгувався на рівні $68 317», – йдеться в повідомленні.

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За останні кілька тижнів мільярди доларів надійшли в Etf, і ринок отримує додаткову підтримку від прогнозу, який включає оновлення платформи блокчейну Ethereum, де розміщена друга за величиною криптовалюта Ether.

Проте деякі інвестори стверджують, що важко позбутися спекулятивного характеру цих активів. Після досягнення рекордного максимуму 5 березня біткойн різко змінив курс і впав більш ніж на 10% нижче рівня $60 тис.

Наразі біткоїн торгується за $68,3 тис.

Біткоїн ненадовго піднявся до рекордного рівня, перевищивши $70 тис. фото: скріншот

Нагадаємо, на початку січня Bitcoin піднявся до 21-місячного максимуму, оскільки інвестори очікували потенційного схвалення біржового фонду біткойна в США. Ціна Bitcoin тоді досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics.

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До слова, у 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоїни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік – 121 BTC – задекларував депутат Одеської облради Микита Кузькевич. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.