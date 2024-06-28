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Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС
Олаф Шольц підтримує застереження щодо збільшення спільних витрат для покриття прогалин у можливостях блоку
фото з відкритих джерел

Німеччина не хоче бачити жодних нових заяв щодо оборони та фінансування, окрім того, що було узгоджено на попередньому саміті лідерів ЄС у березні

Німеччина та Нідерланди підштовхнули лідерів Європейського Союзу відмовитися від формулювання спільних витрат на оборону, попри спротив з боку інших держав-членів, які вважають, що для нарощування можливостей блоку необхідні додаткові ресурси. Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Агенство пише, що лідери ЄС на зустрічі в четвер на саміті в Брюсселі узгодили свої стратегічні пріоритети на наступні п'ять років, які включають цілі зміцнення безпеки та оборони. Але канцлер Олаф Шольц підтримав опозицію Німеччини щодо збільшення спільних витрат на покриття прогалин у можливостях блоку в той час, коли його внутрішній бюджет напружений.

«Деякі лідери були здивовані тим, що в розпал війни Україна та Німеччина за підтримки Нідерландів блокуватимуть прогрес щодо варіантів фінансування, а не обговорюватимуть, як збільшити та прискорити нарощування оборони», – йдеться у матеріалі.

Під час бурхливої ​​дискусії деякі лідери, включно з Данії та Польщі, зазначили, що добре, що ні Росія, ні президент України Володимир Зеленський не були в залі під час таких висловлювань.

У матеріалі йдеться про те, що Шольц може розраховувати на підтримку прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який покидає свою посаду, щоб заблокувати будь-який прогрес у фінансуванні. Обидва борються проти додаткових європейських ресурсів, включаючи спільний борг, до того, як інші варіанти будуть вичерпані.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обраний наступним генеральним секретарем НАТО. 

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що планує піти у відпустку на три місяці, а потім розпочне роботу на посаді генсека НАТО.

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Теги: Німеччина Нідерланди Польща Данія Олаф Шольц Європейський союз війна

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