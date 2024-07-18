Ризик початку нової холодної війни: Шольц дав пораду «великим державам»

Шольц переконаний, що контроль над озброєнням має бути у пріорітеті низки держав

Держави світу мають повернутися до обговорення питань контролю за озброєннями. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу ARD, пише Tagesschau. Канцлера запитали, чи він розуміє побоювання мешканців ФРН щодо можливого початку холодної війни.

«Усе, що ми робимо, має привести до моменту, коли контроль над озброєнням буде обговорюватися між великими державами світу. Навіть якщо цей час зараз здається далеким», – відповів Шольц. За його словами, у довгостроковій перспективі знову повинні бути укладені угоди про роззброєння з Росією. Шольц додав, що Росія вийшла «з усіх угод про роззброєння», і Німеччина «має відреагувати на це».

«Ось чому ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто на нас не нападав», – зауважив канцлер. При цьому Шольц додав, що його найбільше бажання на це літо: щоб Росія припинила цю війну проти України.

А ще зараз канцлер з нетерпінням чекає літньої відпустки. «Щоб був спокій і тиша, щоб я міг займатися спортом, насолоджуватися пейзажем і читати книги, і щоб просто проводив багато часу з дружиною», – прокоментував плани він.

Нагадаємо, з 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Зокрема, це зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукова зброя. Про це йдеться в спільній заяві урядів Німеччини та США в межах саміту НАТО.

Раніше стало відомо, що Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги. Йдеться про танки, БМП, системи Himars та ЗРК Iris-T. Також до пакета допомоги увійшли 39 танків, наданих німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.