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США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю: реакція Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю: реакція Росії
У 2026 році Сполучені Штати розпочнуть епізодичне розгортання далекобійних засобів ведення вогню в Німеччині
фото з відкритих джерел

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко пригрозила Сполученим Штатам та Німеччині «жорсткою й адекватною відповіддю»

З 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Зокрема, це зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукова зброя. Про це йдеться в спільній заяві урядів Німеччини та США в межах саміту НАТО.

«У 2026 році Сполучені Штати розпочнуть епізодичне розгортання далекобійних засобів ведення вогню як частина планування розміщення цих засобів в майбутньому на тривалий термін», – зазначається в заяві на сайті Білого дому.

У межах повного розгортання далекобійних систем озброєння США встановлюватимуть зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії порівняно з іншими наземними засобами ведення вогню в Європі. Подібних систем у Німеччини не було з кінця 1990-х років – тоді Вашингтон вивів із Німеччини всю зброю дальньої дії.

«Використання цих провідних можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів до НАТО, а також їхній внесок у європейське інтегроване стримування», – пише на сайті Білого дому.

Натомість російські політики вже істерично відреагувала на рішення Сполучених Штатів. Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія сподівається, що розміщення далекобійної американської зброї в Німеччині не відбудеться.

«Я сподіваюся, що цього не станеться, тому що відповідь Росії тоді буде жорстка й адекватна. Це вже просто неприпустимо. Якщо підняти всі документи повоєнного часу, то Німеччина взагалі не має права, щоб у неї була зброя ось такого плану, за тими угодами, які були підписані», – каже вона.

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Передбачалося, що до 1 липня буде завершено будівництво спеціального сховища.

Нагадаємо, США обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Як повідомлялося, російська влада вважає, що США та НАТО беруть участь у війні з Російською Федерацією, оскільки допомагають завдавати ударів по території держави-агресорки далекобійною західною зброєю.

До слова, на думку американських аналітиків, заяви російського диктатора щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності

Теги: США Німеччина зброя росія

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