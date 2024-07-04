У Німеччині невідомі обстріляли штаб-квартиру партії Шольца

Кульові отвори у вікнах штаб-квартири поліцейські виявили ще наприкінці червня

За кілька тижнів до земельних виборів у Саксонії невідомі обстріляли штаб-квартиру Соціал-демократичної партії (СДПН) у Дрездені. Про це повідомляє BILD.

Офіс соціал-демократів у Саксонії знаходиться у старому місті Дрездена, будівля розташована поряд із місцевим парламентом на річці Ельба. Кульові отвори у вікнах на третьому поверсі поліцейські виявили ще наприкінці червня, проте відомо про це стало лише зараз.

«Згідно з результатами розслідування, пошкодження могли бути завдані вогнепальною зброєю. Однак самі кулі поки що не знайдені», – повідомив представник поліції Карстен Єгер.

За інформацією правоохоронців, отвори у склі відповідають калібру близько п'яти міліметрів. Розслідуванням інциденту займається служба державної безпеки Німеччини.

«Сам факт, що на цю мить не можна виключити політичний мотив такого злочину, спонукав нас розглянути питання про вжиття додаткових заходів безпеки. Але ясно одне: нас не залякати за жодних обставин», – сказав лідер СДПН у Саксонії Геннінг Гоманн.