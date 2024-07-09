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Очільник Міноборони Німеччини поскаржився на брак фінансування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Очільник Міноборони Німеччини поскаржився на брак фінансування
Борис Пісторіус приїхав спостерігати за навчаннями Arctic Defender
фото: Frankfurter Allgemeine

Пісторіус заявив, що його «дратує» брак необхідних грошей на Міноборони у проекті бюджету Німеччині

Голова міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус роздратований тим, що уряд у рамках держбюджету на 2025 рік погодив менший обсяг коштів на оборону, ніж він запитував раніше. Про це він заявив під час відвідування навчань Arctic Defender, що відбуваються на Алясці, пише Frankfurter Allgemeine.

«Так, я отримав значно менше, ніж очікував… Мене це дратує, оскільки я не можу ініціювати певні речі з тією швидкістю, яку вимагають «часи, що змінюються» і погрози», – наводить слова Пісторіуса Frankfurter Allgemeine.

Він заявив, що найближчими тижнями намагатиметься адаптуватися до цієї ситуації із проектом військового бюджету країни. «Ми побачимо, що станеться в найближчі кілька тижнів і місяців. Я повинен адаптуватися до цього і зробити це якнайкраще», – розповів він.

Журналісти видання нагадали, що ще в травні, під час свого візиту до США, Пісторіус повідомив, що зростання витрат на військове відомство є неминучим.

«Ми говоримо про додаткову потребу у розмірі €6,5-7 млрд на наступний рік. Додатковий попит продовжуватиме зростати, оскільки спеціальний фонд буде вичерпаний з кінця цього року», – сказав він. 

Але надалі, за словами очільника німецького Міноборони, потреба у додатковому фінансуванні військової галузі Німеччині тільки зростатиме: «Ми повинні бути чесними: з 2028 року знадобиться незначне двозначне збільшення (фінансування – «Главком»)».

До слова, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги. Він, зокрема, містить снаряди для танків, обіцяний раніше зенітно-ракетний комплекс Patriot та два новітні радари. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини. Раніше Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Німеччина обіцяла Києву ще в середині червня. 

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Теги: Німеччина Міноборони гроші фінансування

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