Warner Bros. відновлює переговори з Paramount про продаж студії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Warner Bros. відновлює переговори з Paramount про продаж студії
Warner Bros. домовилася з Netflix про те, що зможе протягом семи днів вести переговори з Paramount про умови нової пропозиції
фото: Reuters

Paramount намагається купити Warner Bros. з вересня минулого року

Компанія Paramount Skydance намагається придбати Warner Bros. Discovery, і компанія погодилася тимчасово відновити переговори щодо можливого продажу. Це створює умови для нового змагання за Warner Bros. з Netflix. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Warner Bros. домовилася з Netflix, що під час семи днів переговорів з Paramount вони не матимуть претензій одна до одної. Paramount запропонувала щонайменше $31 за акцію – на $1 більше, ніж раніше. Warner Bros. зазначила, що це ще не їх найкраща та остаточна пропозиція.

Рада директорів Warner Bros. все ще рекомендує акціонерам погодитися на продаж студії та стрімінгового сервісу HBO Max компанії Netflix за $27,75 за акцію. Голосування акціонерів заплановане на 20 березня.

Акції Warner Bros. зросли на 2,5% на передринкових торгах у Нью-Йорку. Акції Paramount піднялися приблизно на 4%, а акції Netflix – менше ніж на 1%.

Paramount намагається купити Warner Bros. з вересня 2025 року. Компанія кілька разів підвищувала пропозицію, але програла Netflix. Тепер Paramount знову робить пропозицію і готова покрити $2,8 млрд, які Netflix має отримати, якщо Warner Bros. розірве їхню угоду. Paramount також пропонує підтримати рефінансування боргів Warner Bros. і компенсувати акціонерам, якщо угода не буде завершена до кінця року.

Netflix підтвердив, що їхня угода з Warner Bros. залишається чинною і має чіткий шлях для схвалення регуляторів. За умовами угоди з Netflix, кабельні телеканали Warner Bros., включно з CNN та TNT, будуть виділені в нову компанію Discovery Global.

Нагадаємо, Netflix оголосив про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Warner Bros., включаючи її кіно- та телевізійні студії HBO Max та HBO. Очікується, що угода буде закрита протягом 12−18 місяців, зокрема після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix на суму $72 млрд (54 млрд фунтів стерлінгів) з купівлі кіностудії Warner Brothers Discovery і популярної стрімінгової мережі HBO.

За словами президента США, у Netflix «велика частка ринку», а сукупний розмір компаній «може стати проблемою». Обидві компанії заявили, що досягли угоди про перенесення франшиз Warner Brothers, таких як «Гаррі Поттер» і «Гра престолів» на Netflix, створивши нового медіагіганта.

