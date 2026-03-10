Головна Світ Економіка
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп думає про скасування санкцій проти РФ, щоб стримати різке зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані

Адміністрація Дональда Трампа вивчає варіанти пом’якшення обмежень на експорт російської нафти, щоб зупинити стрімке зростання цін на енергоносії. Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, необхідність такого кроку виникла через масштабні збої в поставках з Близького Сходу, спричинені військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану, передає «Главком».

Водночас аналітики зауважують, що подібне рішення може ускладнити стратегію Вашингтона щодо обмеження фінансових ресурсів Москви, які використовуються у війні проти України.

Наразі в Білому домі обговорюють як комплексне скасування певних санкцій, так і вибіркові дозволи для окремих країн. Зокрема, розглядається механізм, який дозволив би Індії купувати російську сировину без загрози американських штрафів чи додаткових мит. Варто зазначити, що минулого тижня США вже надали Делі тимчасовий дозвіл на закупівлю нафти з танкерів, що перебували в морі, для покриття дефіциту, виниклого через ескалацію в Перській затоці.

У Білому домі підкреслюють, що президентська команда мала заздалегідь підготовлений план стабілізації енергетичного сектора ще до початку активних бойових дій. Представниця адміністрації Тейлор Роджерс зауважила, що влада продовжує аналізувати всі доступні інструменти для рівноваги на ринку, а остаточні рішення будуть оголошені особисто президентом або його офіційними представниками найближчим часом.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, телефонна розмова політиків відбулася ввечері 9 березня, вона мала «діловий, відвертий і конструктивний характер». Це перша розмова Путіна і Трампа більш ніж за два місяці та, зокрема, перший їхній контакт, про який відомо, з початку атаки США та Ізраїлю на Іран.

Раніше стало відомо, що Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.

Теги: путін Дональд Трамп санкції росія нафта Іран

