«Ви будете дуже задоволені». Трамп прокоментував стрибок цін на нафту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Ви будете дуже задоволені». Трамп прокоментував стрибок цін на нафту
Трамп запевнив, що має план після стрибка цін на нафту
фото: AP

Президент США заявив, що має «план на все» і пообіцяв швидке вирішення ситуації

Президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація має план дій на випадок подальшого зростання цін на нафту, яке відбулося на тлі війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю виданню New York Post.

Трамп прокоментував ситуацію після того, як ціни на нафту перевищили позначку у $100 за барель на десятий день конфлікту. «У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені», – сказав президент США, коментуючи різке подорожчання нафти.

При цьому Трамп не розкрив деталей можливих дій. Водночас серед варіантів, які може розглядати Вашингтон, називають використання стратегічних нафтових резервів США.

Зростання цін на енергоносії створює додатковий політичний тиск на Білий дім. Президент уже стикається з критикою через інфляцію напередодні проміжних виборів у листопаді, а подорожчання бензину може посилити невдоволення виборців.

Нагадаємо, що країни «Великої сімки» заявили про готовність використати стратегічні запаси нафти для підтримки світових поставок енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході. Міністри фінансів зазначили, що уважно стежитимуть за розвитком ситуації на енергетичних ринках і за необхідності координуватимуть свої дії.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відомство може скасувати додаткові санкції проти частини російської нафти, щоб збільшити світові поставки на ескалації на Близькому Сході. За словами Бессента, на ринку вже є значні обсяги російської нафти, які перебувають під санкціями.

Напередодні світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.

 

нафта США Дональд Трамп ціни

