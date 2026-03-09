Війна на Близькому Сході допомогла Путіну фінансувати свою армію

Кремль отримав додаткові доходи через подорожчання нафти

Удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до різкого зростання світових цін на нафту, що зміцнило доходи Росії. На цьому тлі Кремль отримує додаткові ресурси для фінансування війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

У матеріалі зазначається, що після атак Ізраїлю на іранські нафтові об’єкти ціни на нафту підскочили вище $100 за барель. Це найвищий показник з літа 2022 року, коли ринок різко відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для Москви подорожчання нафти стало серйозною економічною підтримкою у момент, коли витрати на війну проти України почали тиснути на російську економіку.

Раніше у російському уряді обговорювали можливість скорочення витрат і підвищення податків, оскільки доходи від енергетичного сектору знижувалися. У січні надходження від енергоресурсів впали до найнижчого рівня з 2020 року. Однак ескалація на Близькому Сході різко змінила ситуацію. Через бойові дії та проблеми з транспортуванням нафти через Ормузьку протоку ціни на енергоносії почали стрімко зростати.

Крім того, деякі країни можуть активніше купувати російську нафту. Основні покупці російської сировини: Індія та Китай. Вони намагаються забезпечити стабільні поставки на тлі нестабільності на Близькому Сході.

Додатковим фактором стало рішення США дозволити Індії протягом 30 днів закуповувати російську нафту, щоб підтримати стабільність світового ринку.

Нагадаємо, що Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів. Міністерство фінансів США видало спеціальний дозвіл, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.

До слова, Країни «Великої сімки» заявили про готовність використати стратегічні запаси нафти для підтримки світових поставок енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході. Міністри фінансів зазначили, що уважно стежитимуть за розвитком ситуації на енергетичних ринках і за необхідності координуватимуть свої дії.