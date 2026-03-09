Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Війна на Близькому Сході допомогла Путіну фінансувати свою армію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Війна на Близькому Сході допомогла Путіну фінансувати свою армію
Удари по Ірану підвищили ціни на нафту, що збільшило доходи Росії
фото: lb.ua

Кремль отримав додаткові доходи через подорожчання нафти

Удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до різкого зростання світових цін на нафту, що зміцнило доходи Росії. На цьому тлі Кремль отримує додаткові ресурси для фінансування війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

У матеріалі зазначається, що після атак Ізраїлю на іранські нафтові об’єкти ціни на нафту підскочили вище $100 за барель. Це найвищий показник з літа 2022 року, коли ринок різко відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для Москви подорожчання нафти стало серйозною економічною підтримкою у момент, коли витрати на війну проти України почали тиснути на російську економіку.

Раніше у російському уряді обговорювали можливість скорочення витрат і підвищення податків, оскільки доходи від енергетичного сектору знижувалися. У січні надходження від енергоресурсів впали до найнижчого рівня з 2020 року. Однак ескалація на Близькому Сході різко змінила ситуацію. Через бойові дії та проблеми з транспортуванням нафти через Ормузьку протоку ціни на енергоносії почали стрімко зростати.

Крім того, деякі країни можуть активніше купувати російську нафту. Основні покупці російської сировини: Індія та Китай. Вони намагаються забезпечити стабільні поставки на тлі нестабільності на Близькому Сході.

Додатковим фактором стало рішення США дозволити Індії протягом 30 днів закуповувати російську нафту, щоб підтримати стабільність світового ринку.

Нагадаємо, що Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів. Міністерство фінансів США видало спеціальний дозвіл, щоб уникнути перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок.

До слова, Країни «Великої сімки» заявили про готовність використати стратегічні запаси нафти для підтримки світових поставок енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході. Міністри фінансів зазначили, що уважно стежитимуть за розвитком ситуації на енергетичних ринках і за необхідності координуватимуть свої дії.

Читайте також:

Теги: росія Іран нафта війна США путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система P1-SUN за останні 4 місяці збила понад 1500 «шахедів»
Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN можуть застосовуватися для знищення іранських безпілотників – Reuters
7 березня, 14:50
Буданов визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство, руйнуючи критичну інфраструктуру
Буданов назвав головний успіх росіян узимку
28 лютого, 19:48
Сибіга вважає, Росія в шахрайський спосіб затягує іноземців у війну
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга
25 лютого, 14:30
Британія запровадила санкції проти 300 осіб та компаній
Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
24 лютого, 12:05
Скелетоніст Владислав Гераскевич
«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
21 лютого, 10:00
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
13 лютого, 20:03
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
13 лютого, 18:43
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень
13 лютого, 16:10
Станція здатна виявляти об'єкти на відстані до 700 км та на висоті до 75 км
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21

Економіка

«Ви будете дуже задоволені». Трамп прокоментував стрибок цін на нафту
«Ви будете дуже задоволені». Трамп прокоментував стрибок цін на нафту
Війна на Близькому Сході допомогла Путіну фінансувати свою армію
Війна на Близькому Сході допомогла Путіну фінансувати свою армію
Індія замовила мільйони барелів російської нафти на березень
Індія замовила мільйони барелів російської нафти на березень
Країни G7 заявили, що готові втрутитися у світовий ринок енергоносіїв: що зміниться
Країни G7 заявили, що готові втрутитися у світовий ринок енергоносіїв: що зміниться
G7 скликає екстрену нараду, щоб зупинити хаос на нафтовому ринку
G7 скликає екстрену нараду, щоб зупинити хаос на нафтовому ринку
У Європі злетіли ціни на газ
У Європі злетіли ціни на газ

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Сьогодні, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua