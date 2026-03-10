Головна Світ Економіка
Трамп заявив про скасування певних санкцій, пов’язаних з нафтою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що збирається знімати санкції з деяких країн, поки ситуація з цінами на нафту не владнається

Президент Дональд Трамп офіційно підтвердив плани своєї адміністрації щодо пом’якшення енергетичних обмежень, спрямованих на зниження вартості палива. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами глави Білого дому, такий крок став необхідним через стрімке подорожчання нафти на світових ринках, що вже призвело до зростання цін на американських заправках. Різке коливання вартості енергоносіїв відбулося на тлі активної фази військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, яка спричинила дефіцит пропозиції в регіоні.

Хоча президент не надав вичерпного переліку країн, яких торкнеться це рішення, він наголосив на готовності тимчасово зняти санкції з певних держав до стабілізації ринкової ситуації. Найбільш багатими на нафтові ресурси підсанкційними країнами наразі залишаються Росія та Іран.

Варто зауважити, що Вашингтон уже почав робити кроки в цьому напрямку, зокрема надавши Індії дозвіл на збільшення імпорту російської сировини. Ця поступка Делі стала можливою після укладення двосторонньої торговельної угоди, хоча раніше умови співпраці передбачали повну відмову Індії від закупівель у РФ.

Раніше стало відомо, що Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.

Теги: нафта Дональд Трамп санкції росія війна Іран

