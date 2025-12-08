Трамп заявив, що злиття Netflix і Warner Bros може стати проблемою

Президент США наголосив, що особисто братиме участь в ухваленні фінальної угоди

Президент США Дональд Трамп висловив потенційне занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix на суму 72 млрд (54 млрд фунтів стерлінгів) з купівлі кіностудії Warner Brothers Discovery і популярної стрімінгової мережі HBO. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За словами президента США, у Netflix «велика частка ринку», а сукупний розмір компаній «може стати проблемою». Обидві компанії заявили, що досягли угоди про перенесення франшиз Warner Brothers, таких як «Гаррі Поттер» і «Гра престолів» на Netflix, створивши нового медіагіганта.

Запланована угода, що викликала побоювання у деяких представників галузі, ще не схвалена антимонопольними органами. Очікується, що угоду буде завершено після поділу бізнесу Warner Bros у другій половині 2026 року.

Підрозділ Міністерства юстиції США з питань конкуренції, який курує великі злиття, може заявити, що угода порушує закон, якщо об'єднані підприємства займатимуть занадто велику частку ринку потокового мовлення.

На заході в Центрі Джона Ф. Кеннеді в столиці США Трамп заявив, що у Netflix «дуже велика частка ринку», яка «значно зросте», якщо угода відбудеться. Трамп додав, що особисто братиме участь в ухваленні рішення про схвалення угоди і неодноразово підкреслював розмір частки Netflix на ринку.

Блер Вестлейк, медіаменеджер і колишній голова телевізійної та мережевої групи Universal Studios, заявив у програмі Today на каналі BBC, що «єдині дві речі, які мають значення», коли йдеться про проблеми з конкуренцією, — це об'єднання стримінгового бізнесу Netflix і HBO компанії Warner Brothers. «Netflix не займається студійним виробництвом, як Warner Brothers, і навіть розмір бібліотеки фільмів і телепрограм, якою володіє Netflix, меркне порівняно з Warner», – пояснив фахівець.

Вестлейк заявив, що, на його думку, угоду зрештою буде схвалено, але «я думаю, що, ймовірно, доведеться піти на поступки». Білл Ковачич, колишній голова Федеральної торгової комісії США, органу з нагляду за конкуренцією, заявив у програмі Today, що коментарі Трампа означають, що переговори з будь-яких проблем, пов’язаних з угодою, «проходитимуть через Білий дім».

«Це означає, що у нас, імовірно, буде глибокий, безпрецедентний рівень президентського контролю під час ухвалення рішення щодо того, що раніше було технічним аналізом злиття», – сказав він.

Нагадаємо, Netflix оголосив про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Warner Bros, включаючи її кіно- та телевізійні студії HBO Max та HBO. Очікується, що угода буде закрита протягом 12−18 місяців, зокрема після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.