Війна на Близькому Сході: Politico назвав дострокового переможця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Стрибок цін на нафту подарував Путіну ресурси для продовження війни в Україні
фото: Getty Images

Подорожчання нафти може стати серйозним полегшенням для російської економіки

Конфлікт на Близькому Сході може зіграти на руку російській економіці. Зростання світових цін на нафту посилює можливості Кремля фінансувати війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Після того як Ізраїль завдав ударів по іранських нафтових об’єктах, ціни на нафту різко зросли й перевищили $100 за барель – найвищий рівень із літа 2022 року, коли ринки стрімко відреагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Для російської економіки подорожчання нафти може стати серйозним полегшенням. Перед початком року Кремль стояв перед складним вибором: або скорочувати витрати на війну, або ризикувати ще більшим тиском на економіку.

У бюджеті Росії на цей рік базову ціну нафти марки Urals було закладено на рівні близько $59 за барель. Однак уже на початку року доходи від енергетики впали до мінімуму з 2020-го. На економіку також тиснули західні санкції, високі процентні ставки та дефіцит робочої сили.

Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Сергій Вакуленко зазначив, що уряду доводилося розглядати непопулярні рішення – скорочення витрат, підвищення податків і навіть можливе зменшення військових видатків.

Після початку ударів по Ірану та подальшої ескалації конфлікту ситуація різко змінилася. Зупинка судноплавства через Ормузьку протоку спричинила новий стрибок цін на нафту.

Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов назвав це «подарунком для Москви». За його словами, високі ціни фактично стали «рятівним кругом» для російського бюджету.

Попит на російську нафту може зрости серед основних покупців – Індії та Китаю, які прагнуть гарантувати стабільні поставки енергоресурсів. Додатковим фактором стало рішення Міністерства фінансів США тимчасово дозволити Індії купувати російську нафту, щоб уникнути дефіциту на світовому ринку.

Крім того, міністр фінансів США Скотт Бессент також припустив можливість послаблення частини санкцій щодо російських енергоносіїв.

Водночас енергетичні експерти попереджають, що економічний ефект залежить від тривалості кризи. Щоб реально змінити економічну ситуацію, високі ціни на нафту повинні зберігатися приблизно рік. Кілька місяців подорожчання лише відтермінують складні бюджетні рішення.

Нагадаємо, на початку другого тижня бойових дій президент Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні.

