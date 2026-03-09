Путін наказав енергокомпаніям РФ використати нафтовий бум

Путін заявив, що додаткові доходи від експорту енергоресурсів слід спрямувати на зменшення боргів російських енергетичних компаній

Зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході Кремль хоче використати для додаткових доходів

Правитель Росії Володимир Путін закликав енергетичні компанії країни скористатися різким зростанням світових цін на нафту і газ, спричиненим війною на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Під час наради з урядовцями та керівниками енергетичних компаній російський лідер заявив, що нинішню ситуацію на енергетичних ринках слід використати для отримання додаткових доходів.

За його словами, прибутки від експорту енергоресурсів потрібно спрямувати, зокрема, на зменшення боргового навантаження перед російськими банками.

«Зміни в балансі попиту і пропозиції на вуглеводні, звичайно, призведуть до нової стабільної цінової реальності. Це неминуче відбудеться, тому російським енергетичним компаніям важливо скористатися нинішнім моментом, в тому числі використовуючи додаткові експортні доходи для зменшення боргового навантаження», – заявив Путін.

Він також зазначив, що Росія продовжить постачати нафту і газ своїм «надійним партнерам» у різних регіонах світу. Зокрема, йдеться про країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також держави Східної Європи, серед яких Угорщина та Словаччина.

Водночас Путін заявив, що Москва готова співпрацювати і з європейськими країнами, якщо вони демонструватимуть готовність до довгострокового партнерства. «Нам потрібні якісь сигнали від них, що вони теж готові і бажають працювати і забезпечать нам цю стабільність», – додав він.

Нагадаємо, що удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до різкого зростання світових цін на нафту, що зміцнило доходи Росії. На цьому тлі Кремль отримує додаткові ресурси для фінансування війни проти України.

Після атак Ізраїлю на іранські нафтові об’єкти ціни на нафту підскочили вище $100 за барель. Це найвищий показник з літа 2022 року, коли ринок різко відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.