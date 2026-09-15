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«Пекельні санкції» проти Росії розсварили демократів у США

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Пекельні санкції» проти Росії розсварили демократів у США
У Палаті представників США виникли суперечки через нові санкції проти Росії
фото: The Hill (ілюстративне)

Керівництво демократів виступило проти законопроєкту, однак частина однопартійців готова його підтримати

Новий пакет санкцій США проти Росії може зіткнутися з проблемами під час голосування у Палаті представників. Законопроєкт, який уже підтримав Сенат, спричинив суперечки серед демократів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Керівництво Демократичної партії у Палаті представників відкрито виступило проти документа, який планують винести на голосування цього тижня. Водночас єдиної позиції щодо нього серед демократів немає.

Одним із ключових положень законопроєкту є можливість запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа мит до 100% для п'яти найбільших імпортерів російської нафти. Саме це стало однією з причин суперечок. Демократи виступають за підтримку України та посилення тиску на Росію, однак частина з них не хоче надавати Трампу додаткові повноваження у сфері торговельної політики.

Минулого тижня конгресмени-демократи Грег Мікс, Дон Бейєр і Річард Ніл спільно виступили проти законопроєкту. Вони наголосили, що залишаються прихильниками підтримки України, однак вважають, що документ у нинішньому вигляді може принести більше шкоди, ніж користі.

Політики розкритикували два положення. Перше передбачає суттєве розширення повноважень президента США щодо встановлення мит, друге – відсутність обов'язкових санкцій безпосередньо проти Росії.

Однак не всі демократи готові голосувати проти. Конгресмен Джаред Голден заявив Axios, що майже напевно підтримає документ. За його словами, санкції є корисним інструментом, а застосування мит він загалом підтримує.

Конгресменка Марсі Каптур, яка є співголовою двопартійної Конгресової групи з питань України, поки вивчає законопроєкт. Вона наголосила на необхідності надіслати Росії сигнал про те, що їй слід відступити. Ще один співголова українського кокусу від демократів Майк Квіглі також не визначився і заявив, що його рішення залежатиме від остаточного формулювання документа.

Демократи намагалися змінити спірні положення законопроєкту. Грег Мікс та колишній лідер більшості Палати представників Стені Хойєр пропонували поправки до норм щодо торговельної політики, однак контрольований республіканцями Комітет Палати представників з питань регламенту їх відхилив. Після цього документ передали на процедурне голосування.

Позиція демократів може ускладнити ухвалення законопроєкту республіканцями. Їм можуть знадобитися голоси опозиції, якщо законопроєкт не підтримає частина представників ізоляціоністського крила власної партії.

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США схвалив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. За нього проголосували 86 сенаторів, 11 виступили проти.

Документ передбачає, зокрема, мита до 100% для найбільших покупців російських енергоносіїв, санкції проти російського керівництва, банків, енергетичних проєктів і «тіньового флоту», а також мита до 500% на прямий імпорт із Росії.

Одним з авторів документа був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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Теги: росія США санкції Іран Сенат США законопроєкт

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