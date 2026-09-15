Росія підготувала наступну загрозу після реактивних шахедів – Флеш

Флеш назвав зброю, яка може стати наступною проблемою для української ППО

Нові дешеві крилаті ракети зможуть летіти зі швидкістю до 750 км/год, а їх масове застосування може розпочатися вже за п'ять-шість місяців

Росія працює над новим класом дешевих крилатих ракет, які можуть стати наступною серйозною загрозою для української протиповітряної оборони після реактивних шахедів. Їх масове застосування може розпочатися вже протягом найближчих п'яти-шести місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова в ефірі «Радіо NV».

За словами Бескрестнова, Росія враховує те, що Україна розробляє швидкісні перехоплювачі для боротьби з реактивними безпілотниками. Тому росіяни вже готують наступний етап розвитку своїх ударних засобів.

«Росіяни також розуміють, що у нас зараз будуть реактивні перехоплювачі і ми закриємо Київ. Але вони зараз працюють над створенням і роблять ставку на наступну ітерацію – це вже маленькі дешеві крилаті ракети», – заявив Бескрестнов.

Серед таких розробок Флеш назвав «Бандероль», «Дань-Т», «Дань-М» та «Гербера-5». За його словами, йдеться фактично про новий клас дешевих ракет, а не реактивні безпілотники. «У них швидкість буде 500, 600, 700, 750 км/год», – зазначив він.

Окрім високої швидкості, такі ракети зможуть активно маневрувати та летіти на дуже малих висотах. Це суттєво ускладнить їх виявлення та перехоплення українськими засобами ППО.

Бескрестнов стверджує, що, за даними розвідки, Росія вже законтрактувала значну кількість таких засобів. Масштаби замовлень можуть бути зіставними із замовленнями реактивних шахедів.

«Нам потрібно вже зараз думати, що буде через п’ять місяців. Там уже не працюватимуть реактивні перехоплювачі, бо швидкість буде ще вищою», – попередив Флеш.

На його думку, Україні протягом найближчих шести місяців необхідно створити власні недорогі твердопаливні ракети-перехоплювачі, які зможуть протидіяти новим російським крилатим ракетам.

Водночас Україна вже працює над засобами боротьби з реактивними шахедами. За словами Бескрестнова, наразі існує щонайменше три-п'ять варіантів швидкісних перехоплювачів, однак їх ще необхідно випробувати та відпрацювати тактику застосування.

«Флеш» також повідомив, що Росія вже використовує кілька модифікацій реактивних шахедів. Найнебезпечнішою він назвав версію Shahed-seeker, обладнану потужною оптичною та тепловізійною системою.

Такий безпілотник, за його словами, може самостійно шукати об'єкти, виявляти їх на відстані 6–7 км і більше, а після захоплення цілі автоматично прямувати до неї. На фінальному етапі наведення засоби радіоелектронної боротьби стають малоефективними, оскільки дрон орієнтується за допомогою оптики.

Нагадаємо, раніше Україна успішно випробувала ще один перехоплювач, призначений для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час випробування український засіб уразив шахед».