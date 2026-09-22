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У російського хокейного клубу виникли серйозні проблеми з фінансуванням

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У російського хокейного клубу виникли серйозні проблеми з фінансуванням
Відразу кілька колективів із Тули опинилися на межі припинення змагань у двох хокейних лігах

Губернатор Тульської області Міляєв доручив уряду регіону знайти можливість для надання допомоги клубу АКМ

Російський хокейний клуб з Тули «Академія хокею ім. Б. П. Михайлова» (АКМ) має проблеми із фінансуванням. Про це пропагандистам повідомили у пресслужбі клубу, інформує «Главком».

Раніше губернатор Тульської області Дмитро Міляєв у ході оперативної наради доручив уряду регіону знайти можливість для надання допомоги клубу.

«На даний момент клуб має проблеми з фінансуванням, більше інформації немає», – повідомив співрозмовник пропагандистів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відразу кілька колективів із Тули опинилися на межі припинення змагань у двох хокейних лігах. Йдеться про клуб Всеросійської хокейної ліги АКМ, а також про команди Молодіжної хокейної ліги «Академія Михайлова» та «АКМ-Юніор».

Генеральним спонсором усіх команд є компанія «Поліпласт», яка також підтримує клуб Континентальної хокейної ліги (КХЛ) «Лада». У клубі КХЛ також поки немає впевненості, чи триватиме стабільність їхнього фінансування. Перед нинішнім сезоном з МХЛ була виключена команда «Ладья», яка знаходиться в системі «Лади».

Нагадаємо, колишній футболіст київського «Динамо» Андрій Канчельскіс у розмові з пропагандистами прокоментував трансфер росіянина Олексія Батракова з «Локомотива» в «Галатасарай» та поскаржився на те, що російські футболісти не їдуть до європейських чемпіонатів. 

«Молодець, що поїхав до Туреччини, він уже почав оформлювати результативні дії. Якщо Олексій проявить себе у Лізі чемпіонів, то отримає пропозицію від європейського клубу. Батраков без успіху в Лізі чемпіонів не отримає пропозицій із топ-5 ліг. Його можна лише похвалити, але чому інші не їдуть до Європи? Це велика проблема», – заявив Канчельскіс.

Теги: хокей росія

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