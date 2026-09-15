Російський фрегат обстріляв данський військовий вертоліт сигнальними ракетами

Одна з двох випущених ракет пролетіла на близькій відстані від військового борту

Російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського військового вертольота під час інциденту в міжнародних водах. Одна з ракет пролетіла на невеликій відстані від борту. Про це повідомляє Tv2 із посиланням на данське командування оборони, пише «Главком».

Інцидент стався, коли данський військовий вертоліт виконував планове завдання зі спостереження та фотографування російського корабля. Фрегат перебував у міжнародних водах поблизу данського Гедсера.

За даними данського командування, російський корабель випустив у напрямку вертольота дві сигнальні ракети. Такі засоби зазвичай використовують для привернення уваги або подачі сигналів, однак у цьому випадку одна з них пролетіла близько до данського борту.

Після запуску ракет екіпаж данського вертольота припинив виконання завдання та залишив район.

У данському командуванні наголосили, що вертоліт не відкривав вогонь у відповідь. Інцидент розглядають як небезпечну поведінку російського військового корабля щодо літака країни НАТО.

Російський фрегат, за даними данської сторони, перебував у міжнародних водах і не порушував територіальних вод Данії. Водночас застосування сигнальних ракет поблизу військового літака створило небезпечну ситуацію.

Інцидент стався на тлі посилення уваги країн НАТО до активності російських військових кораблів у Балтійському морі. Данія регулярно здійснює спостереження за російськими суднами в регіоні. Водночас данське командування не повідомляло про пошкодження вертольота або постраждалих серед членів екіпажу.

Союзники НАТО навесні 2026 року зірвали секретну російську операцію в Арктиці поблизу архіпелагу Шпіцберген. Російські підводні апарати відпрацьовували застосування нової технології, призначеної для пошкодження критично важливих підводних кабелів без очевидних слідів диверсії.