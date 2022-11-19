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Засновниці революційного медичного стартапу Елізабет Голмс оголосили вирок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Засновниці революційного медичного стартапу Елізабет Голмс оголосили вирок
Елізабет Голмс засудили до 11 років і трьох місяців позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Очікується, що адвокати Голмс проситимуть залишити її на волі під заставою на період розгляду апеляції

Засновницю Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років і трьох місяців позбавлення волі у справі про обман інвесторів у її неіснуючому стартапі з тестуванням крові. Відповідний вирок ухвалив федеральний суд, пише Reuters.

Голмс визнана винною за трьома пунктами звинувачення в шахрайстві проти інвесторів та одним пунктом змови. Обвинувачення наполягало на 15 роках позбавлення волі, але захист просив відмовитися від тюремного увʼязнення.

Очікується, що адвокати Голмс проситимуть залишити її на волі під заставою на період розгляду апеляції.

Елізабет Голмс була визнана винною у шахрайстві у січні цього року. Її стартап мав на меті випустити компактний аналізатор крові, що може робити тест на сотні хвороб усього по одній краплі. Голмс стала наймолодшою мільярдеркою в світі.

Елізабет Голмс на обкладинках Forbes та Fortune
Елізабет Голмс на обкладинках Forbes та Fortune
колаж НВ

Однак після розслідування The Wall Street Journal виявилося, що стартап не мав жодних революційних технологій і використовував звичайні аналізатори крові Siemens.

Нагадаємо, Елізабет Голмс прославилася, коли у 19-річному віці, покинувши Стенфордський університет, створила стартап Theranos. У Стенфорді дівчина навчалася на хіміка. Як стартовий капітал компанії вона використовувала гроші, накопичені на навчання. Підприємець заявляла, що винайшла унікальний прилад, який допоможе миттєво ставити широкий спектр діагнозів лише за однією краплею крові.

Відкрита в 2003 році компанія залучила гігантські інвестиції, до 2014-го вартість Theranos вже оцінювалася в дев'ять мільярдів доларів. Серед інвесторів були Руперт Мердок та Білл Клінтон.

Статки самої Холмс, за підрахунками преси, сягали 4,5 мільярдів доларів. Вона лідирувала у складеному Forbes рейтингу найбагатших жінок Америки, які заробили свої мільярди самостійно, і преса називала її чи не новим Стівом Джобсом.

Кінець гарної історії успіху прийшов у 2015 році, коли з'ясувалося, що технологія Theranos не працює. Як розповідалося в опублікованому в The Wall Street Journal розслідуванні, компанія потай проводила аналізи на чужому обладнанні. Також повідомлялося, що пацієнтам ставили хибні діагнози. 2018 року компанію закрили, а влітку 2021-го розпочався суд над її засновницею.

 

Теги: Forbes аналізи вирок гроші інвестиції навчання обман розслідування університет

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