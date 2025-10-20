Зеленський оголосив про повну капітуляцію «Газпрому» в Європі

Президент України про газовий ринок: «Росія Європу програла американцям»

Росія втратить своє місце на світовому ринку газу. Це зроблять американці, звільнивши Європу від «руського» газу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський заявив про те, що Україна також доклала зусиль, аби російський газ повністю зник із європейського ринку. До того ж американські компанії бачать потенціал у виході на ринок України. Адже це значно вплине на енергонезалежність Європи та допоможе зменшити її залежність та потребу російського газу.

Володимир Зеленський поділився деталями двостороннього газового проєкту з американцями. Він передбачає постачання LNG – зрідженого природного газу до України. Одним із варіантів постачання газу є LNG-термінал в Одесі, який можуть збудувати. Проте це потребує додаткових домовленостей з іншими країнами.

«Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт з американцями – як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоби Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили й у Білому домі, й американським компаніям. Це великий газовий проєкт» , – розповів Володимир Зеленський. Також він додає, що тепер Україна може розглядати можливість постачання американського газу.

Для США та європейських партнерів співпраця з Україною є цікавою з огляду на наші газосховища та наявну інфраструктуру. Тим паче Україна може надати американським компаніям можливість зберігати газ за невисоку ціну. Відповідний проєкт є важливим для України, адже забезпечення країни LNG допоможе краще поновлювати енергетичні потреби після атак росії по енергетиці. Крім цього, цей проєкт сприяє зміцненню енергетичної безпеки України та створює нові можливості у партнерстві з Європою.

Раніше президент України Володимир Зеленський, повідомляв про те, що Україна зробила пропозиції США щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Президент розповідав, що країна має спільні погляди з партнерами. Ба більше, США готові надати стільки газу, скільки необхідно, щоб замінити російське постачання.