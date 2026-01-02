ЄС готує 20‑й пакет санкцій проти Росії

19-й пакет санкцій ЄС було ухвалено у жовтні 2025 року

Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Die Welt з посиланням на європейських дипломатів, пише «Главком».

Нові обмеження мають посилити економічний тиск на Москву, унеможливити обхід чинних санкцій та покарати осіб і структури, причетні до воєнних злочинів, зокрема до примусової депортації українських дітей.

У пакеті передбачено запровадження нових обмежень на поїздки, а також замороження активів для фізичних і юридичних осіб, відповідальних за вивезення дітей з окупованих територій України та їхнє ідеологічне «перевиховання». Додаткові санкції мають торкнутися енергетичного сектору та банківської системи Росії. Також Брюссель працює над тим, щоб усунути наявні лазівки, які дозволяють обходити вже чинні санкції.

Окремо ЄС розглядає можливість запровадження заборони на імпорт російського урану. Це рішення може стати першим кроком до санкцій проти державної корпорації «Росатом». Попри значну підтримку цієї ініціативи з боку низки країн-членів, вона все ще викликає опір, зокрема з боку Франції та Бельгії. Ці держави залежать від російського ядерного палива, але можуть перейти на альтернативних постачальників – наприклад, із Канади, Австралії чи Південної Африки, хоча це й обійдеться дорожче.

Європейська комісія прагне зробити санкційний режим більш дієвим і послідовним, зосереджуючись не лише на розширенні списку обмежень, а й на боротьбі з механізмами їх обходу.

Попередній, 19-й пакет санкцій ЄС було ухвалено у жовтні 2025 року. Тоді серед іншого було передбачено поетапну заборону імпорту російського скрапленого газу з 2027 року, нові заходи проти «тіньового флоту» та обмеження для низки компаній у сфері енергетики та логістики. 20-й пакет, як очікується, стане ще одним кроком до довгострокової ізоляції Росії в економічній, технологічній та фінансовій сферах.

Нагадаємо, Сполучені Штати розробляють черговий пакет обмежень проти Російської Федерації, який може бути запроваджений вже наступного тижня.

Як повідомляв журнал Time, економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки.

Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».