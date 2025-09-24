Головна Світ Політика
Безпілотники СБУ вчергове уразили «Газпром Нафтохім Салават» – джерело

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Відстань від території України до цілі становила близько 1,4 тис. км
фото з соцмереж

Унаслідок декількох влучань безпілотників на території заводу виникла пожежа

Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили «Газпром Нафтехім Салават». Це один із найбільших російських нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в Службі безпеки.

Відстань від території України до цілі становила близько 1,4 тис. км. Унаслідок декількох влучань безпілотників на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. За словами місцевої влади, наразі триває оцінка пошкоджень.

«СБУ продовжує завдавати прицільних дипстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон «бавовн» на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого», – повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, вранці 24 вересня стало відомо, що безпілотники вчергове атакували завод «Газпром Нафтохім Салават» у Башкирії. «Газпром Нафтохім Салават» – це нафтохімічна компанія, що володіє одним з найбільших в Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії.

Підприємство здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини і виробництво 150 найменувань продукції, в тому числі 70 найменувань основної продукції: автомобільні бензини, дизельне паливо, паливо нафтове, мазут, бітум нафтовий дорожній в'язкий, сировина для виробництва нафтових в'язких дорожніх бітумів, сірка, поліетилен високого тиску, поліетилен низького тиску, поліетилен суспензійний високої щільності, етилен, стирол, ПСМ-Е, спирт бутиловий, ізобутиловий, ізооктиловий, карбамід, аміак та багато іншого.

До слова, 18 вересня Служба безпеки завдала удару далекобійними безпілотниками по нафтопереробному та нафтохімічному заводу «Газпром Нафтохім Салават». Атака спричинила пожежу на підприємстві.

