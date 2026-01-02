Головна Світ Економіка
США знизили мита на італійську пасту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Зниження стало можливим після низки звинувачень у демпінгу

Міністерство закордонних справ Італії повідомило, що Сполучені Штати ухвалили рішення знизити антидемпінгові мита на імпорт італійських макаронних виробів. Як зазначає Bloomberg, Міністерство торгівлі США переглянуло ставки ще до завершення офіційного розслідування, яке очікується у березні, пише «Главком».

Відповідно до оновлених даних, тариф для La Molisana зменшено до 2,3%, для Garofalo — приблизно до 14%, а для інших компаній — до 9,1%. Раніше ці мита могли сягати майже 92%.

«Перегляд тарифів є ознакою визнання владою США готовності наших компаній до співпраці», – прокоментували в МЗС Італії.

Зниження стало можливим після низки звинувачень у демпінгу — продажі продукції за заниженими цінами на американському ринку. Ці антидемпінгові мита накладались на додаток до загального 15% тарифу, який США застосовують до багатьох товарів із Європейського Союзу.

Нагадаємо, у Римі розгорівся скандал після того, як італійська влада виявила у магазині для співробітників Європейського парламенту псевдоіталійські соуси для пасти. Йдеться про продукти, що використовують італійські назви та символи, але виробляються за межами Італії та не відповідають оригінальним стандартам.

