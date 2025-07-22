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Ринкова вартість виробника labubu обігнала «Газпром»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ринкова вартість виробника labubu обігнала «Газпром»
фото: Shutterstock

Ринкова капіталізація «Газпрому» становить $38,63 млрд

Ринкова вартість китайської компанії-виробника іграшок labubu Pop Mart International Group перевищила вартість «Газпрому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс Companies ranked by Market Cap.

Станом на липень 2025 року ринкова капіталізація Pop Mart International Group становила $42,06 млрд. Це робить виробника іграшок labubu 527-ю найдорожчою компанією.

Ринкова вартість виробника labubu обігнала «Газпром» фото 1
Ринкова капіталізація – це загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу на біржі, і зазвичай використовується для оцінки вартості компанії.

Водночас ринкова капіталізація «Газпрому» становить $38,63 млрд – 572-га найдорожча компанія у світі.

Ринкова вартість виробника labubu обігнала «Газпром» фото 2

Раніше повідомлялося, що Вашингтон обговорює з Москвою можливості співпраці з «Газпромом» у глобальних проєктах на тлі спільних спроб врегулювати війну в Україні. Bloomberg посилаючись на слова  російських та європейських чиновників зазначає: «США вивчають можливості співпраці з енергетичним гігантом ПАТ «Газпром» у рамках глобальних проєктів на тлі спроб посередництва у укладанні мирної угоди щодо України».

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Теги: росія Газпром Китай

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