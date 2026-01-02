Ціни на нафту почали зростати після сильного падіння

Очікується, що експортери нафти зменшать надмірний видобуток, що стабілізує ринок

На світовому ринку нафти почали зростати ціни. Це зафіксували після того, як відбулося найсильніше падіння цін на нафту за останні п’ять років. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ріст цін зафіксували 2 січня, наприклад ціни нафти марки Brent піднялися до $61,20 за барель. Водночас американська марка West Texas Intermediate (WTI) зросла до $57,76 за барель. «Зростання відбулося на тлі масштабного падіння цін, якого не бачили з 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Напередодні падіння цін на нафту спричинила митна війна президента США Дональда Трампа, геополітичні ризики та надмірна пропозиція нафти на ринку. Через це торік ціни Brent та WTI впали на 20%.

Також у виданні зазначають, що зростання цін на нафту демонструє те, що існують коливання між короткостроковими геополітичними ризиками та довгостроковими фундаментальними ринковими показниками. Очікується, що невдовзі країни експортери нафти зупинять надмірний видобуток, що стабілізує постачання на ринку.

Нагадаємо, що нещодавно ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні, один баррель нафти коштував менше ніж $60, а саме $59,96. На ринку пропозиція перевищувала попит, що у майбутньому може стати причиною продовження падіння світових цін на нафту.

Також повідомлялося, що Росія скаржилася на втрати «трильйонів доларів» через падіння цін на нафту. Голова Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі Ігор Артем’єв, передає TMT заявив, що Росія могла втратити «трильйони доларів» через заниження цін на російську нафту та нафтопродукти.

Раніше «Главком » писав про те, що попри санкції США нафтові танкери продовжують прибувати до Венесуели. Щонайменше два нафтові танкери прибули до Венесуели, а ще кілька прямують до її берегів.