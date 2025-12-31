Нафта Urals досягала мінімуму $33–34 у Балтійському та Чорному морях

Росія могла втратити «трильйони доларів» через заниження цін на російську нафту та нафтопродукти. Про це повідомив голова Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі Ігор Артем’єв, передає TMT.

За словами Артем’єва, ще з радянських часів і донині Росія, на його думку, втрачала не мільярди, а трильйони доларів через системне заниження вартості російської нафти.

Він зазначив, що протягом десятиліть це пояснювали процесами на глобальних ринках, однак нині, з огляду на непрозорість розрахунку котирувань, «існують серйозні умови для можливих маніпуляцій».

Артем’єв заявив, що міжнародні цінові агентства формально використовують заявлені методики для розрахунку котирувань російської нафти, проте сам механізм розрахунку залишається незрозумілим. У відповідь на це Петербурзька сировинна біржа просуває створення власних російських цінових індикаторів.

Раніше Артем’єв анонсував створення Національного біржового цінового агентства.

За його словами, джерелами інформації для нього стануть ліквідні біржові торги, зокрема дані строкового ринку, ціни учасників, позабіржові дані, а також зовнішні джерела – галузеві відомства, міністерства, асоціації та союзи.

Він наголошував, що поява власного цінового агентства дозволить збільшити надходження податків до федерального та регіональних бюджетів шляхом стягнення «справедливих» податків.

Водночас, за даними Reuters, видобуток нафти для деяких російських нафтових компаній став збитковим через значні знижки, які вони надають покупцям в Індії та Китаї.

У період з 22 по 28 грудня ціна російської нафти марки Urals знижувалася до 33-34 доларів за барель у портах Балтійського та Чорного морів, що стало найнижчим рівнем з часів пандемії.

Водночас дисконт до марки Brent сягнув 27 доларів за барель. У результаті нафтова галузь РФ опинилася на межі рентабельності, тоді як низка нафтових проєктів уже стала збитковою, зокрема через складність видобутку.

Нагадаємо, що вартість російської нафти марки Urals обвалилися. Ціна за один барель нафти РФ коштує близько $34. Як зазначається у виданні, на падіння цін російської нафти могли вплинути санкції США проти РФ. Що водночас торкнулися й економіки країни-терористки.