Болгарія перейшла на євро

З 1 лютого 2026 року в країні можна буде розраховуватися лише у євро

Упродовж місяця в Болгарії лев і євро будуть одночасно законними платіжними засобами

Болгарія з 1 січня перейшла на євро, ставши 21-м членом єврозони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейський центральний банк.

«Це історична віха для країни та важлива можливість для людей і бізнесу в усій єврозоні. Перехід сприятиме більшій економічній стабільності, полегшенню розрахунків і глибшій інтеграції по всій Європі. Для Болгарії запровадження євро означає створення міцнішого підґрунтя для довгострокового зростання та стійкості», – каже президентка Європейського центробанку Крістін Лагард.

Упродовж місяця в Болгарії діятиме подвійний обіг, під час якого лев та євро будуть одночасно законним платіжним засобом, але вже з 1 лютого 2026 року в країні можна буде розраховуватися лише у євро. Наразі обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро.

«Цей ключовий момент є результатом багаторічної наполегливої праці та відданості. Це означає простіші платежі, зручніші подорожі та нові можливості для болгарського бізнесу. Вітання, Болгаріє! Ви можете пишатися своїм досягненням», – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, банківська система Болгарії зіткнулася з колосальним напливом готівки, оскільки власники «сірих» капіталів намагалися легалізувати кошти до 1 січня 2026 року. За оцінками Болгарського національного банку, з 30 млрд левів, що перебувають в обігу, щонайменше третина має сумнівне походження.

Депозити недержавного сектора за останній рік зросли на 13,6%, сягнувши понад 150 млрд левів. Експерти зазначають, що значна частина цих грошей – це спроби вивести капітал з тіні перед конвертацією.

Цей процес уже спричинив аномальні явища на споживчому ринку. Продажі нових машин зросли на 27,4%. Болгарія посіла друге місце в ЄС за темпами оновлення автопарку, причому значна частка покупок припадає на сегмент люкс. Тим часом ціни на житло у 2025 році підскочили в середньому на 15,4%, а у великих містах – до рекордних 20%.