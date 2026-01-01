Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Болгарія перейшла на євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Болгарія перейшла на євро
З 1 лютого 2026 року в країні можна буде розраховуватися лише у євро
фото: Expert.bg

Упродовж місяця в Болгарії лев і євро будуть одночасно законними платіжними засобами

Болгарія з 1 січня перейшла на євро, ставши 21-м членом єврозони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейський центральний банк.

«Це історична віха для країни та важлива можливість для людей і бізнесу в усій єврозоні. Перехід сприятиме більшій економічній стабільності, полегшенню розрахунків і глибшій інтеграції по всій Європі. Для Болгарії запровадження євро означає створення міцнішого підґрунтя для довгострокового зростання та стійкості», – каже президентка Європейського центробанку Крістін Лагард.

Упродовж місяця в Болгарії діятиме подвійний обіг, під час якого лев та євро будуть одночасно законним платіжним засобом, але вже з 1 лютого 2026 року в країні можна буде розраховуватися лише у євро. Наразі обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро.

«Цей ключовий момент є результатом багаторічної наполегливої праці та відданості. Це означає простіші платежі, зручніші подорожі та нові можливості для болгарського бізнесу. Вітання, Болгаріє! Ви можете пишатися своїм досягненням», – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, банківська система Болгарії зіткнулася з колосальним напливом готівки, оскільки власники «сірих» капіталів намагалися легалізувати кошти до 1 січня 2026 року. За оцінками Болгарського національного банку, з 30 млрд левів, що перебувають в обігу, щонайменше третина має сумнівне походження.

Депозити недержавного сектора за останній рік зросли на 13,6%, сягнувши понад 150 млрд левів. Експерти зазначають, що значна частина цих грошей – це спроби вивести капітал з тіні перед конвертацією.

Цей процес уже спричинив аномальні явища на споживчому ринку. Продажі нових машин зросли на 27,4%. Болгарія посіла друге місце в ЄС за темпами оновлення автопарку, причому значна частка покупок припадає на сегмент люкс. Тим часом ціни на житло у 2025 році підскочили в середньому на 15,4%, а у великих містах – до рекордних 20%.

Читайте також:

Теги: Болгарія валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільший ріст серед основних валют щодо ослабленого долара показав євро
Найгірший рік за десятиліття. FT спрогнозувала, що чекає долар у 2026
Вчора, 2025, 12:35
Болгарія переходить на євро
Болгарія за крок до євро: тіньовий капітал штурмує банки, ціни на житло злетіли
30 грудня, 2025, 13:23
Акції протесту почалися в Тегерані, зокрема на вулиці Сааді та в районі Шуш біля головного Гранд-базару
У Тегерані спалахнули наймасовіші за три роки протести: причина
30 грудня, 2025, 01:07
Індекс долара впав до мінімуму за 2,5 місяця
Долар під загрозою: американська валюта готується до найгіршого року з 2017-го
25 грудня, 2025, 14:00
Будь-які зміни економічних даних можуть різко змінити тенденцію
Долар втрачає позиції: що стоїть за падінням та чому інші валюти зміцнюються
24 грудня, 2025, 05:43
Зміцнення рубля на 46% з початку року видання називає «не ознакою здоров’я, а відчаю»
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
17 грудня, 2025, 03:15
Минулого тижня через масові протести уряд відкликав свій проєкт бюджету на 2026 рік, який вперше був складений в євро
Уряд Болгарії пішов у відставку на тлі масових протестів
11 грудня, 2025, 14:40
Уряд Болгарії відкликав проєкт бюджету після масових протестів
Масові демонстрації зірвали ухвалення нового бюджету Болгарії
2 грудня, 2025, 15:05
Протести в Болгарії: громадяни виступають проти збільшення податків та соцвитрат
Десятки тисяч болгар протестують через бюджет з підвищеними податками
1 грудня, 2025, 21:55

Економіка

Болгарія перейшла на євро
Болгарія перейшла на євро
Росія скаржиться на втрати «трильйонів доларів» через падіння цін на нафту
Росія скаржиться на втрати «трильйонів доларів» через падіння цін на нафту
Хорватія виділяє Україні 14 млн євро в межах ініціативи PURL
Хорватія виділяє Україні 14 млн євро в межах ініціативи PURL
Найгірший рік за десятиліття. FT спрогнозувала, що чекає долар у 2026
Найгірший рік за десятиліття. FT спрогнозувала, що чекає долар у 2026
Welt повідомив, коли ЄС ухвалить ювілейний пакет санкцій проти Росії
Welt повідомив, коли ЄС ухвалить ювілейний пакет санкцій проти Росії
Румунія виділила 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України
Румунія виділила 50 млн євро на закупівлю американської зброї для України

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua