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Нетаньяху офіційно заступив на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нетаньяху офіційно заступив на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю
Нетаньяху офіційно заступив на шостий термін
фото з відкритих джерел

Нетаньяху склав присягу і вступив на свій шостий термін на посаді прем'єра

Сьогодні, 29 грудня, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно заступив на посаду на шостий термін. Про це повідомляє Times of Israel.

Нетаньяху склав присягу і вступив на свій шостий термін на посаді прем'єра.

Його попередник Яїр Лапід залишив пленум, не потиснувши йому руки. Решта нових міністрів зараз по черзі приймають присягу.

Нетаньяху поставив три головні пріоритети для свого нового уряду:

  • припинення ядерної програми Ірану,
  • розвиток державної інфраструктури – з наголосом на сполученні так званої периферії з центром країни,
  • відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

Нагадаємо, 3 листопада за остаточними результатами виборів в Ізраїлі, група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньяху, отримує 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію, отримали 51 мандат.

Вибори стали п’ятими в Ізраїлі за три з половиною роки політичної кризи. Нетаньяху обіймав посаду прем’єр-міністра з 1996 по 1999 роки, а також з 2009 року, поки в червні 2021 року його не було усунено. Політика звинувачують у корупції, його прихильники називають звинувачення політично мотивованими.

Раніше Нетаньяху заявив про готовність розглянути питання надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду прем’єр-міністра.

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Теги: Ізраїль політика Беньямін Нетаньягу відео Євген Корнійчук

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Політика

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