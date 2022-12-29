Нетаньяху офіційно заступив на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю

Нетаньяху офіційно заступив на шостий термін

Нетаньяху склав присягу і вступив на свій шостий термін на посаді прем'єра

Сьогодні, 29 грудня, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно заступив на посаду на шостий термін. Про це повідомляє Times of Israel.

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Нетаньяху склав присягу і вступив на свій шостий термін на посаді прем'єра.

Його попередник Яїр Лапід залишив пленум, не потиснувши йому руки. Решта нових міністрів зараз по черзі приймають присягу.

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Нетаньяху поставив три головні пріоритети для свого нового уряду:

припинення ядерної програми Ірану,

розвиток державної інфраструктури – з наголосом на сполученні так званої периферії з центром країни,

відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

Нагадаємо, 3 листопада за остаточними результатами виборів в Ізраїлі, група партій, які підтримують експрем'єра Беньяміна Нетаньяху, отримує 64 мандати, а група фракцій, що становлять коаліцію, отримали 51 мандат.

Вибори стали п’ятими в Ізраїлі за три з половиною роки політичної кризи. Нетаньяху обіймав посаду прем’єр-міністра з 1996 по 1999 роки, а також з 2009 року, поки в червні 2021 року його не було усунено. Політика звинувачують у корупції, його прихильники називають звинувачення політично мотивованими.

Раніше Нетаньяху заявив про готовність розглянути питання надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду прем’єр-міністра.