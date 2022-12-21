Якщо Путін переможе, станеться найстрашніше: прогноз ізраїльського історика 

«Напад Росії на Україну є поворотним моментом в історії людства»

Всесвітньо відомий ізраїльський історик, автор бестселерів про розвиток людства, професор Юваль Ноах Харарі аналізує поведінку Путіна та змінює свій прогноз на найближчі роки. Харарі прогнозує, що російський диктатор штовхає людство до нового періоду воєн, який загрожує самому існуванню людського роду. Про це йдеться у авторській колонці історика для Ynet.

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«Якщо путінська авантюра зазнає успіху, її результатом стане остаточний крах світового порядку і кінець нової мирної епохи. Диктатори усього світу зрозуміють, що можна знову вести загарбницькі війни, а демократіям доведеться мілітаризувати суспільство, щоб захистити себе», –заявив історик.

Путін побачив, що пандемія коронавірусу підірвала міжнародну солідарність, тож він вважав, що настав слушний момент для остаточної ліквідації світового порядку, і наважився на війну. Диктатор вважав, що у разі захоплення та анексії України деякі країни обурюватимуться, засуджуючи агресію, але ніхто не зробить проти нього практичних дій.

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Путін готувався до вторгнення протягом тривалого терміну. Він не змирився із розпадом радянської імперії і ніколи не вважав Україну, Грузію та інші країни колишнього СРСР незалежними націями, пише Харарі. У той час як уряди в інших країнах витрачали на потреби оборони 6,5% свого бюджету, у Росії ці витрати були набагато вищими. Точна цифра засекречена, але, за різними оцінками, йдеться про 20%, а можливо – і понад 30%.

«Ми вже спостерігаємо, як російська агресія змусила такі країни, як Німеччина значно збільшити оборонний бюджет, а в таких країнах, як Швеція, знову вводять військову службу. Гроші, які мають отримати вчителі, медсестри та соціальні працівники, будуть витрачені на танки, ракети та кібербезпеку. 18-річні громадяни у всьому світі призиватимуть до армії. І весь світ буде схожий на Росію – країну з роздутою армією та лікарнями, що розвалюються. У результаті світ скотиться в новий період воєн, злиднів та хвороб. Ось чому напад Росії на Україну є поворотним моментом в історії людства», – попереджуєісторик.

Однак незважаючи на всі військові приготування, Путін виявився не готовим до одного, але важливого фактора, що має критичне значення – неймовірної мужності українського народу.

«Хуліган помилився у виборі потенційної жертви. Українці не лише змогли зупинити російську військову ковзанку, а й відкинули агресорів назад серією перемог у Києві, Харкові та Херсоні. Однак Путін поки що відмовляється визнавати свою помилку і реагує на поразку з наростаючою жорстокістю. Виявивши, що його армія не здатна перемогти українських солдатів на фронті, Путін намагається вбивати холодом мирних українських громадян у тилу. Доля цієї війни все ще висить на волосині – як і доля нової мирної доби», – наголошує автор прогнозу.

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Нагадаємо, видання The Economist назвало країну року. Цьогоріч нею стала Україна.